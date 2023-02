Isola dei Famosi, Cristina Scuccia in Honduras dopo aver tolto il velo: gli altri papabili naufraghi

Nel segno della continuità dopo i buoni riscontri delle ultime edizioni. Canale 5 punta forte sui reality ed anche quest’anno andrà in scena la staffetta tra GF Vip e L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi torna lunedì 17 aprile, Enrico Papi opinionista con Vladimir Luxuria

I naufraghi sbarcheranno in Honduras a distanza di 15 giorni dalla chiusura della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. La prima puntata andrà in onda in prima serata lunedì 17 aprile. Alla conduzione confermata Ilary Blasi, reduce da mesi complicati ed alla prima uscita pubblica dopo la separazione da Francesco Totti.

Novità tra gli opinionisti con Enrico Papi che sostituirà Nicola Savino al fianco della riconfermata Vladimir Luxuria. Da settimane si lavora alacremente per la definizione del cast. Nelle ultime ore sono emersi diverse indiscrezioni sui concorrenti che si lanceranno dall’elicottero per nuotare verso la spiaggia di Cayo Paloma.

Cristina Scuccia, la nuova vita di Suor Cristina riparte dall’Honduras

A far rumore, come anticipato dal sito Tv Blog, sarà senz’altro la presenza di Cristina Scuccia che ha conquistato la ribalta quando entrò a far parte del team J Ax e trionfò a The Voice of Italy 2014 quando indossava ancora l’abito monacale ed era conosciuta come Suor Cristina. Nei mesi scorsi ha raccontato a Verissimo di aver deciso di abbandonare lasciare l’ordine delle suore Orsoline per iniziare una nuova vita con prima tappa in Honduras.

Con Cristina Scuccia si appresta ad approdare su L’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone che, dopo l’esperienza al GF Vip, si metterà nuovamente in gioco in un reality in coppia con il giovane fidanzato, Simone Antolini. Il giornalista e conduttore televisivo è già stato protagonista di diverse uscite pubbliche di coppia con il compagno.

Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone nel cast con il compagno, c’è Pamela Camassa

Tra i naufraghi in gara ci sarà anche la show girl Pamela Camassa, partner di Filippo Bisciglia e di recente protagonista di Amici Vip. In Honduras dovrebbe approdare un volto già noto ai fan dell’avventuroso reality: l’eccentrico avvocato Luca Di Carlo, legale di Ilona Staller, nome all’anagrafe di Cicciolina.