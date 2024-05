Isola dei Fanelli, Pietro Fanelli rivela il compenso percepito per far parte del cast

Ha raccontato alcune aneddoti in un’intervista a Novella 2000 della sua breve avventura a L’Isola dei Famosi rivelando anche qual è stato il suo compenso per partecipare al reality. Pietro Fanelli ha lasciato la palapa il 26 aprile ma ha lasciato l’Honduras dopo aver avuto un ultimo confronto con i compagni di avventura alcuni giorni dopo.

Pietro Fanelli sul ritiro: ‘Hanno cercato di farmi cambiare idea sostenendo che ero il vero protagonista del reality’

Il poeta ha fatto discutere per il suo stile bohémien con il quale ha partecipato al reality show condotto da Vladimir Luxuria. Fanelli ha spiegato che la produzione ha tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea quando ha manifestato l’intenzione di rientrare in Italia. “Mi hanno detto che ero il vero protagonista del reality e che rimanere sull’Isola era importante per il mio futuro nello spettacolo“ – ha affermato il torinese che ha aggiunto che il contesto non gli piaceva più perché faticava ad essere compreso ed a trasmettere il messaggio che si era prefissato.

“Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle “loro regole” hanno cercato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io” – ha aggiunto Pietro Fanelli che non ha risparmiato critiche anche a chi interagiva dallo studio sostenendo che hanno cambiato atteggiamento nei suoi confronti appena ha cercato di far luce su alcune criticità del reality.

‘Mi pagavano solo 100 euro al giorno in quanto non ero un volto già noto’

L’ex naufrago ‘poeta’ ha ammesso di aver partecipato a L’Isola dei Famosi anche per fare qualche soldino per vivere dignitosamente. “Essendo un po’ squattrinato… Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana”.