Italia Loves Romagna, formula Festival Bar con Amadeus e Marcuzzi: brividi Pausini – Bocelli, Elodie incanta

La staffetta tra Amadeus e Alessia Marcuzzi fanno tornare la mente indietro al Festival Bar di un po’ di anni fa. Il gotha della musica italiana si è ritrovata sul palco di Campovolo, in provincia Reggio Emilia, per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna ferita ma non abbattuta dall’alluvione di maggio.

Zucchero apre la serata, poi il duetto con Bocelli in Miserere

L’evento Italia Loves Romagna di sabato 24 giugno (in onda su Rai 1) è stato aperto da Zucchero che ha cantato ‘Partigiano Reggiano’ e per Colpa di Chi per poi tornare sul palco con Andrea Bocelli ed eseguire tra l’ovazione del pubblico Miserere. Prima di lasciare la scena il tenore ha raccontato un aneddoto.

“Pochi sanno che ho trascorso sei anni della mia fanciullezza in Emilia- Romagna , cinque a Reggio Emilia e uno a Bologna. Ho imparato anche il dialetto e tante cose come volontà, laboriosità, spirito di collaborazione, forza e coraggio per affrontare le situazioni più difficili. Sono amico dell’Emilia- Romagna e non potevo mancare, sono qui col cuore”.

Emozionata Laura Pausini tra i primi artisti a scendere in campo per la sua Regione. Ha esordito con il brano inno della sua terra Romagna Mia per poi dar vita ad un duetto da brividi con Giorgia.

Laura Pausini canta Romagna Mia: ‘Sono orgogliosa di questa terra’

“Questo amore io l’ho imparato qui nelle strade dove sono cresciuta, come tanti di voi abbiamo imparato a diventare emiliano-romagnoli. A fare quella cosa che abbiamo visto tutti avere il coraggio di pulire le case e aiutarvi.

La musica è in prima fila ma non basta, adesso comincia la cosa difficile. Io sono con voi e di voi, il coraggio che ho per girare è perché sono romagnola. Quando hai una possibilità te la devi andare a prendere. Sono orgogliosa di questa terra. Viva la Romagna “.

Elodie ha regalato un altro outfit da urlo mentre Gianni Morandi ha dedicato all’Emilia Romagna Uno su mille oltre che la sanremese Apri tutte le porte. Tra palco e realtà di Ligabue ha infiammato il pubblico di Italia Loves Romagna a Campovolo.