Raccordo Avellino-Salerno, l’auto resta in panne: travolta e uccisa una settimana dopo le nozze

Una settimana fa aveva coronato il suo sogno d’amore. Una donna di 41 anni è stata travolta e uccisa sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nei pressi dello svincolo di Atripalda, nella serata di sabato 24 giugno.

Raccordo Avellino-Salerno, il violento impatto vicino lo svincolo di Atripalda: la 41enne sarebbe scesa dall’auto

L’incidente si è verificato intorno alle 19 a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda (Avellino), al Km. 29,400 in direzione Salerno. La vittima, di nazionalità marocchina, stava viaggiando con il marito quando l’auto della coppia è rimasta bloccata da un guasto. La donna, che si era sposata una settimana fa, è uscita dall’abitacolo ma è stata colpita da un veicolo, a sua volta tamponato da un’altra vettura.

La vittima si era sposata la settimana scorsa, feriti due giovani

Gli operatori del 118, raggiunti tempestivamente dalla chiamata di emergenza. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare gli automobilisti incastrati tra le lamiere (coinvolti anche un ragazzo e una ragazza). Per la 41enne non c’è stato nulla da fare. É morta per la gravità delle ferite riportate nell’impatto.