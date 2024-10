Ivan Di Stefano, l’ex volto di Uomini e Donne denunciato: ‘Medico all’Asl senza i requisiti’

“Il motto della mia vita è vivi e lascia vivere”. Così diceva Ivan Di Stefano in occasione di un’intervista concessa al giornalista e Blogger Fralof. L’ex volto di Uomini e Donne è stato denunciato dai Nas, al termine di un’attività di indagine, per aver esercitato l’attività di medico neurologo all’Asl di Frosinone senza averne i titoli.

Ivan Di Stefano denunciato dai Nas: ‘Ha dichiarato falsamente di essere in possesso della specializzazione in neurologia’

La denuncia è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. In particolare, l’uomo è ritenuto responsabile di aver dichiarato falsamente il possesso della specializzazione in neurologia, ottenendo così la stipula di un contratto a tempo determinato con l’Asl di Frosinone, per un totale di 36 ore settimanali; e di aver esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito in Ucraina.

Ivan Di Stefano era in servizio da alcune settimane al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, ma senza i titoli necessari per esercitare la professione è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Anto Sofisticazioni nel corso di un controllo sul personale medico Asl.

Non risulta il riconoscimento del ministero, della laurea conseguita in Ucraina

Un’informativa è stata inviata alla Procura della Repubblica di Cassino ipotizzando il reato di esercizio abusivo della professione medica. L’uomo, 50 anni romano e conosciuto anche per le sue apparizioni a Uomini e Donne, è accusato di aver dichiarato falsamente di avere conseguito la specializzazione in neurologia e di aver conseguito la laurea in medicina in Ucraina ma ai carabinieri non risulta il riconoscimento ministeriale del titolo. La denuncia è arrivata nell’ambito dei controlli condotti dai militari coordinati dal maggiore Egidio Felice, all’interno di diverse strutture sanitarie della provincia di Frosinone.

Aveva corteggiato Tina Cipollari e lasciato Uomini e Donne con una dama che aveva frequentato Riccardo Guarnieri

Ivan Di Stefano aveva lasciato il trono over per approfondire la conoscenza con Gloria Nicoletta che per un breve periodo aveva frequentato Riccardo Guarnieri. Relazione che è naufragata dopo poco tempo. “Meglio sapere delle verità non belle ora che dopo” – aveva scritto la dama in una Stories in cui annunciava la rottura con il 50enne. Inizialmente aveva manifestato interesse per Tina Cipollari che aveva anche accettato di uscire con lui per poi scoprire che frequentava anche Desdemona.