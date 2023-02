Uomini e Donne, Tina Cipollari chiude con Ivan: ‘Non sono mai stata seconda a nessuna donna’

“Nella vita io non sono mai stata seconda a nessuna donna nei rapporti sentimentali”. Tina Cipollari aveva accettato di vedere Ivan, il 48enne corteggiatore del parterre di Uomini e Donne, che aveva manifestato interesse nei suoi confronti. Il cavaliere sta frequentando anche Desdemona ed aveva manifestato interesse per Paola con la quale però non si è più sentito.

La vulcanica opinionista ha scambiato il numero con Ivan e si è visto con lui per un aperitivo ma poi ha scoperto che il professionista, che vive in Svizzera, sarebbe dovuto andare a cena con Desdemona ed ha annullato l’appuntamento. Il corteggiatore ha spiegato che l’appuntamento con la dama prima della registrazione.

“Non esiste che un uomo che fa l’aperitivo con me va a cena con un’altra donna. Se tu sei abituato così possiamo chiudere qui la questione, comunque è annullato” – ha affermato nel corso della puntata del 20 febbraio di Uomini e Donne. Da qui è nata una discussione anche con Desdemona che non ha gradito un’uscita di Ivan. “Hai detto che vieni a cena con me per cortesia”. Il corteggiatore ha corretto il tiro precisando che è realmente interessato a lei.

Dall’altra parte Tina Cipollari ha ribadito l’intenzione di chiudere la conoscenza con il cavaliere. “Per quanto mi riguarda non farò più niente. Basta un errore nei primi tempi della conoscenza che io chiudo. Non sto qui a pensare che le persone cambiano, secondo me peggiorano. Questa cosa non è iniziata con la luna giusta e per questo che chiudo qua. Io non sono abituata così” – ha affermato la viterbese che ha sottolineato che avrebbe dovuto disdire l’appuntamento a cena con Desdemona. Sulla questione è intervenuta Maria De Filippi.

“Tina è in una posizione diversa dalle altre perché non è seduta nel parterre e sei tu che hai manifestato interesse per lei e l’hai invitata a prendere un aperitivo. Se fosse nel parterre sarebbe un discorso diverso”.

L’opinionista ha spiegato di non aver ricevuto nessuna telefonata mentre lui era preoccupato del fatto che Desdemona non avesse visualizzato il suo messaggio. Ivan ha spiegato di aver inviato un messaggio all’opinionista che ha ribattuto affermando di non aver ricevuto nulla. “Mi poteva anche chiamare visto che non aveva risposto al messaggio, invece ha contattato Desdemona” – ha aggiunto Tina Cipollari.