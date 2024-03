Kate Middleton cancro: la reazione di Harry e Meghan sui social

Il principe Harry e Meghan hanno inviato i loro auguri di “salute e guarigione” a Catherine, principessa del Galles, dopo che venerdì ha annunciato una diagnosi di cancro. Lo riferisce CNN. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace” – hanno affermato il Duca e la Duchessa di Sussex in una nota.

Harry e Meghan: ‘Auguriamo salute e guarigione a Kate’

L’ombra di una maledizione sembra aleggiare sui Windsor dopo i 70 anni di regno di Elisabetta II, morta l’8 settembre del 2022 a 96 anni, per la serie di problemi di salute e i dissidi familiari che hanno riguardato i membri più in vista della dinastia nell’arco di soli 18 mesi.

Ancor di più se si considerano i livelli di longevità e di relativa buona salute da tempo attribuiti ai reali britannici, noti fra l’altro per il loro stile di vita non certo incline agli eccessi. Ma tutto è cambiato quando a gennaio sono arrivate una dopo l’altra le prime notizie che hanno iniziato ad allarmare i sudditi.

I mesi da incubo dei Windsor dopo la morte della Regina Elisabetta II

Il 16 del mese Kate, la 42enne principessa di Galles, è stata sottoposta in un ospedale d’elite londinese, la London Clinic, a una delicata operazione all’addome seguita a un ricovero di 13 notti e a una lunga convalescenza di cui non si sono conosciuti i dettagli sino a oggi, con la rivelazione del cancro da parte della stessa moglie dell’erede al trono William. Il 26 gennaio nella stessa clinica privata anche Re Carlo è finito sotto i ferri, per una procedura alla prostata di tipo benigno, ma poco dopo è arrivata la notizia della diagnosi di un tumore di natura imprecisata per il sovrano.