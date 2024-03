L’Aquila, 60enne trovato morto in via Fortebraccio dopo rissa in centro storico

Il cadavere di un uomo di 60 anni, di origini sarde, è stato trovato in via Fortebraccio, in prossimità della strada che porta alla sede suore Micarelli, vicino al centro storico de L’Aquila: sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Al lavoro la polizia scientifica, l’anatomopatologo e il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, sin da porta Bazzano, all’altezza del Terminal di Collemaggio. Incerte, al momento, le cause del decesso e ogni pista investigativa è aperta, inclusa quella che esista un collegamento con una rissa fra stranieri registrata poco prima in centro storico.

Al vaglio degli inquirenti alcune testimonianze raccolte sulla scena del ritrovamento, in via Fortebraccio, nel tardo pomeriggio di venerdì 22 marzo. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l’uomo avrebbe subìto un’aggressione da parte di due o più persone.

Questa ipotesi è tra le possibilità considerate. L’uomo, residente al Progetto Case di Tempera, sarebbe stato soccorso dai passanti. Sul posto il 118, la Squadra Volante e la Squadra Mobile della Polizia, sono stati poi raggiunti poi dal Pm di turno Guido Cocco che ha dato il nulla osta per la rimozione del cadavere. Da una prima analisi si escluderebbe che la morte possa essere stata causata da armi.