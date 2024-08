Le gemelle Kessler fanno discutere: ‘Una pacca sul sedere è un complimento’

“Una piccola pacca sul sedere non è molestia sessuale“. Le dichiarazioni rilasciate da Alice ed Ellen Kessler al settimanale Gente sono destinate a far rumore. Per le gemelle tedesche che hanno fatto girare la testa agli italiani (e non solo) tra gli anni ’60 e ’70 un gesto con la mano sul lato B non è una fastidiosa avance ma “un complimento”.

Alice ed Ellen Kessler sulla ‘pacca’ sul sedere: ‘Non è così grave, anzi la troviamo divertente’

“Non è così grave, anzi la trovo divertente” – ha spiegato Ellen Kessler. Sulla falsa riga la sorella, Alice che spiega di non provare fastidio. “É come quando qualcuno ti dice che bel seno” – prosegue sottolineando che trova eccessive alcune prese di posizione. “Trovo assurdo che se un uomo guarda due volte intensamente il seno di una donna viene considerato un molestatore” – ha aggiunto Alice che dice la sua anche nei confronti delle donne che indossano vestiti provocanti. “Non si devono meravigliare se vengono disturbate. Le star che percorrono i red carpet sono mezze nude”.

‘Le donne che indossano vestiti provocanti non si devono meravigliare se vengono disturbate’

Affermazioni a far discutere quelle delle gemelle soubrette, 87 anni, che hanno espresso il desiderio di conservare insieme le loro ceneri alla morte mischiate a quelle della madre e barboncino Yello, morto a 14 anni per problemi cardiaci. “Al giorno d’oggi bisognerebbe risparmiare spazio ovunque” – hanno riferito le gemelle Kessler in un’intervista ad un quotidiano tedesche.