Look Sanremo 2024: pelle, trasparenze e total black

Sarà forse l’effetto FantaSanremo che mette in palio 10 punti, ad aver spinto la maggior parte degli artisti in gara ad inaugurare la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con outfit total black. Scelgono il nero la band salentina Negramaro, Annalisa, Irama, Mahmood, La Sad, Geolier, Alessandra Amoroso, Il Volo, Big Mama, Emma, Gazzelle, Fred De Palma, Maninni, Alfa, i Santi Francesi, Loredana Bertè e anche Dargen D’Amico ‘accompagnato’ da tanti peluche attaccati su giacca e pantaloni.

Da sinistra Mengoni, Dargen D’Amico e Amadeus

Il FantaSanremo spinge gli artisti verso il total black a Sanremo 2024

Non solo total black. Pelle, trasparenze e sensualità. Chi più ne ha più ne metta. Sul palco dell’Ariston le star di Sanremo 2024 hanno brillato più che mai. Complici soprattutto gli outfit Made in Italy sfoggiati dai protagonisti della prima serata. Dimenticate pure smoking d’ordinanza o doppio petto sartoriali, perché a scandire il ritmo sono stati dettagli sexy, petti seminudi e autoreggenti a vista (vedi alla voce Annalisa). A fare gli onori di casa Amadeus, rimasto fedele anche quest’anno a Gai Mattiolo, con uno smoking bianco con revers neri e una giacca blu con cristalli ricamati. Elegante senza eccessi.

Il co-conduttore Marco Mengoni punta sul Made in Italy con poker d’assi Valentino-Fendi-Versace-Emporio Armani. Giacche che cadono a pennello (come la Prince jacket di Versace, spalle dritte, girovita stretto e rever a lancia) dettagli preziosi, (vedi la maglia a rete girocollo ricamata con cristalli custom made Atelier Versace)

Amadeus punta sul bianco con Gai Mattiolo, poker d’assi per il look di Marco Mengoni

Mahmood sbaraglia la concorrenza indossando un dolcevita in seta, gilet in pelle con maxi tasche e zip dorate, pantaloni in pelle nera. Tutto Prada. Emma sceglie il minidress nero con le coppe del reggiseno in vista e le maniche alla Bella Baxter di Povere creature, pellicola di Yorgos Lanthimos pluricandidata ai prossimi Oscar. I Ricchi e Poveri sono tornati sul palco dell’Ariston a distanza di 32 anni avvolti in un enorme fiocco rosso. Sciolto il nastro il duo sfoggia un elegante nero. Annalisa torna a vestire Dolce&Gabbana, scegliendo per l’occasione culotte e top di raso, autoreggenti a vista, giacca nera, chocker e lunghe calze cuissardes nere.

Angelina Mango ha indossato un abito monospalla in tulle stampa paisley e top ricamato con motivi floreali in jais neri e velluto di Etr. Loredana Bertè lascia il segno sfoggiando un minidress nero con bordo bianco realizzato per lei da Pierpaolo Piccioli di Valentino. Mr Rain ha indossato un abito custom made Fendi in lana burgundy per la sua prima esibizione live. Fiorella Mannoia ha scelto per Sanremo 2024 un lunghissimo abito di pizzo bianco a sirena firmato Luisa Spagnoli e indossato a piedi nudi. Alessandra Amoroso si è presentat fasciata in un lungo abito nero e guanti abbinati.

Annalisa

Reggicalze a vista per Annalisa, minidress nero per Loredana Bertè, gli orsetti sul doppiopetto di Moschino per Dargen

Teddy Bear o Dargen D’Amico? Il cantante strappa più di un sorriso sui social dopo aver sfoggiato un doppiopetto nero di Moschino ispirato al copricapo disegnato da Franco Moschino in persona nel 1988 e ‘tempestato’ di tanti piccoli orsetti di peluche marroni, che si arrampicano anche sulle caviglie. I Santi Francesi e Dolce&Gabbana fanno ormai coppia fissa. Big Mama ha scelto un abito vaporoso nero con sexy bustier arricchito di trasparenze. Ghali ha sfoggiato un completo sparkling color indaco.