Una voce per San Marino: Loredana Bertè inserita tra le big con Marcella e Jalisse, presenta Biggio

La finalissima della 3ª edizione Una voce per San Marino sarà presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto.

Tra i big annunciati ci sono I Jalisse, Marcella Bella, La Rua, Pago, Aimie Atkinson, Aaron Sibley, Wlady con Corona, Ice Mc e un cameo di Dj Jad, e, probabilmente, Loredana Bertè (“Che è stata felice dell’invito e sta cercando in incastrare le date”, spiega Pasquale Mammano, consulente dell’evento).

La sorella di Mia Martini non ha mai nascosto il suo desiderio di partecipare all’Eurovision in quest’edizione perché si svolgerà in Svezia, Paese d’origine della leggenda del tennis Björn Borg ed ex partner dell’artista calabrese che potrebbe eseguire Pazza, il brano che ha presentato a Sanremo 2024.

Ai big si aggiungeranno 8 artisti emergenti (tra cui un sammarinese) provenienti dalle semifinali in onda da stasera a venerdì su RTV, e Dana Gillespy, artista britannica già nel cast originale londinese di JCS, che interpreterà un brano elaborato dall’intelligenza artificiale attraverso un contest lanciato da Casperaki. differenza di quanto vociferato sui social, nessun contatto invece c’è stato tra con Annalisa e Mahmood, hanno chiarito gli organizzatori.

la finalissima è in programma sabato 24 febbraio

L’ultimo atto è in programma sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20:30 al Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest.

Fiorello aveva spoilerato lo scorso 25 gennaio la notizia della conduzione di Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli. Al suo fianco Melissa Greta Marchetto, conduttrice televisiva e radiofonica e attualmente speaker di Virgin Radio.