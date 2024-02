Megara vince Una voce per San Marino, Loredana Bertè beffata: proclamazione con gaffe di Biggio

Gaffe, problemi con il gobbo, ledwall ballerino e interventi ‘stonati’ ma anche auto ironia e momenti esilaranti e di grande musica nella serata che ha decretato il trionfo della band spagnola Megara con 11:11 nella terza edizione di Una voce per San Marino sound & free. Un successo che consentirà agli artisti di partecipare all’Eurovision Song Contest in programma a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Biggio anticipa il trionfo dei Megara con 11:11, la delusione di Loredana Bertè che arriva 2° e vince il premio della critica

Clamorosa beffa per Loredana Bertè che è arrivata ad un soffio della vittoria con Pazza. Terzo posto per La Rua con Il Governo del Cuore. Al momento della proclamazione scivolone di Biggio che ha fatto intendere subito che la vittoria fosse andata ai Megara – pronunciando”Hanno vinto” – quando si trovavano sul palco con Loredana Bertè che si è lasciata andare ad un’espressione di delusione.

Le problematiche sono proseguite con gli strumenti che non sono arrivati sul palco per l’esecuzione del brano vincente. Sui titoli di coda i presentatori si sono resi conto di non aver annunciato il vincitore del Premio Marlù. “Una serata che entrerà nella storia”. Guizzo finale prima di lasciare il palco ai trionfatori. “Applaudiamo i Marlù” con il nome dello sponsor confuso con quello dei Megara. Sesto posto per Marcella Bella, decimo per i Jalisse mentre Pago si è classificato ultimo.

Riccardo Cocciante incanta nella serata delle gaffe

La serata è stata condotta da Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e dei Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e da Melissa Greta Marchetto, conduttrice e speaker radiofonica di Virgin Radio. Tra cartoncini sbagliati e problemi di comunicazione i ‘padroni di casa’ hanno cercato di divincolarsi dagli imprevisti tra battute e siparietti conquistando il gradimento del pubblico in sala ed un discreto apprezzamento social con Biggio che è rimasto stupito dai riscontri su X comunicati dalla Social Media Specialist Ilenia.

“Siamo prima in tendenza, abbiamo superato anche C’è posta per te”. Non poteva mancare il riferimento ad Amadeus. “Stiamo prendendo tempo perché vogliamo battere il suo record”. Standing ovation per Loredana Bertè dopo l’esecuzione di Pazza, brano che a Sanremo 2024 ha conquistato il premio della critica Mia Martini. Successo bissato anche a San Marino con la sala stampa che ha premiato l’artista calabrese che sognava di volare in Svezia, il Paese d’origine dell’ex Bjorn Borg. Grande mattatore della serata Riccardo Cocciante che si è esibito due volte con gli storici successi del suo repertorio.

I Jalisse vincono il premio per il miglior look ma non si trovano

In sala presenti anche Al Bano, che ha guidato la giuria nella precedente edizione, Massimo Boldi e Fausto Leali. Il premio per il look è stato assegnato ai Jalisse che hanno eseguito il brano Il Paradiso è Qui. Al momento della consegna non si trovavano e Biggio ha dato vita ad un nuovo show nel vano tentativo di rintracciarli. “Non se l’aspettavano”. Poi quando l’hanno invitato a stoppare la premiazione si è disteso seguito a ruota dalla partner alla conduzione. “Se è contento il segretario di stato”.