Una Voce per San Marino 2023, trionfano i Piqued Jacks: la band italiana all’Eurovision

Saranno i Piqued Jacks a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2023, in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Il gruppo indie rock italiano ha trionfato con il brano Like an Animal con Le Deva che hanno chiuso al secondo posto con Fiori su Marte. La band, formatasi a Buggiano nel 2006, trionfatrice è composta da E-King (voce, pianoforte, sintetizzatore), Majic-o (chitarra), littleladle (basso) e HolyHargot (batteria). Al gruppo è stato consegnato un assegno che sarà devoluto in beneficenza ad un’associazione già indicata dai Piqued Jacks.

Una Voce per San Marino 2023: i Piqued Jacks rappresenterà il Titano all’Eurovision, Le Deva 2°

La band ha trionfato sabato 25 febbraio a Una voce per San Marino 2023 al termine di una lunga ed emozionante serata. Per l’Italia aveva già guadagnato il pass Marco Mengoni vincendo Sanremo 2023 con Due Vite. Al terzo posto hanno chiuso i XGiove con il brano Fuoco e benzina. Nella passata edizione la kermesse canora fu vinta da Achille Lauro che, però, non riuscì a guadagnare la finalissima a Torino con il brano Stripper.

Da rilevare che sono state comunicate le prime 10 posizioni con Eiffel 65, tra i favoriti della vigilia, che hanno chiuso al quinto posto mentre gli ex Amici Deborah Iurato e Thomas e Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017 (Maneskin secondi), sono finiti lontani dalle posizioni di vertice.

Eiffel 65 al quinto posto, Deborah Iurato e Lorenzo Licitra fuori dalle prime dieci posizioni

Prima della proclamazione del vincitore sono stati assegnati i premi speciali della manifestazione presentata da Jonathan Kashanian e Senhit, che ha rappresentato due volte San Marino all’Eurovision (2011 e 2021) con Al Bano presidente di giuria che nel corso della serata è stato protagonista di alcuni siparietti prima di esibirsi quando mancavano pochi minuti all’1:00 del mattino. “A Sanremo non ho fatto le flessioni ma ho baciato quel palco che tanto mi ha dato. Purtroppo hanno sottolineato più il fatto delle flessioni”.

I vincitori stanno cantando ma la gente ha già il giubbotto addosso e sta abbandonando il teatro; come alle recite di Natale quando si sparge la voce che ci sono i vigili e tu ed altri dieci papà scappate perché avete lasciato l’auto in seconda fila.

Jonathan dimentica l’inno della Repubblica di San Marino e si scusa, Al Bano canta Libertà per l’Ucraina

Il cantante di Cellino San Marco ha dedicato Libertà al popolo ucraino ad un anno dall’inizio del conflitto bellico con la Russia. “Spero che la parola guerra venga cancellata in ogni luogo del mondo”. Jonathan si è scusato con le istituzioni di San Marino per aver dimenticato di far eseguire l’inno del Repubblica del Titano ad inizio serata.

Premio San Marino Outlet Experience per il miglior look: Lorenzo Licitra

per il miglior look: Brano più eurovisivo – Ogae Italy : Le Deva

: Brano più radiofonico – Radio San Marino: Roy Paci .

– Radio San Marino: . Premio della critica : Alfie Arcuri (Australia)

: (Australia) Premio Ludovico Di Meo – Artista emergente: Mayu