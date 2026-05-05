Luca Bizzarri, svolta nella vita privata: chi è l’azzurra che ha fatto un salto triplo nel suo cuore

Luca Bizzarri

L’indiscrezione: Luca Bizzarri e la frequentazione lontano dai riflettori

Dopo anni di riservatezza assoluta sulla vita privata, Luca Bizzarri torna al centro del gossip per una possibile nuova relazione. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’attore e conduttore, 54 anni, avrebbe iniziato a frequentare Dariya Derkach, atleta azzurra di 33 anni specializzata nel salto triplo. Indiscrezione rilanciata anche dal giornalista ed esperto di gossip Giuseppe Candela.

Al momento si tratta di un’indiscrezione non confermata: né Bizzarri né la sportiva hanno commentato la notizia. Ma il solo accostamento ha già acceso la curiosità, anche perché arriva dopo dichiarazioni piuttosto nette dell’artista sul suo stile di vita.

“Non ho figli, non ho una famiglia”: le parole di un anno fa

Solo un anno fa, in un’intervista, Bizzarri aveva raccontato una quotidianità molto centrata sul lavoro e lontana da legami stabili: “Non ho figli, non ho una compagna, non ho una famiglia”.

Un profilo coerente con la sua immagine pubblica: sempre molto attivo tra teatro, televisione, cinema e podcast, ma estremamente discreto sul piano personale. L’unica relazione nota negli anni passati era stata quella con l’ex velina Ludovica Frasca.

Chi è Dariya Derkach: dall’Ucraina all’azzurro

Dariya Derkach è una delle principali atlete italiane nel salto triplo. Nata in Ucraina, a circa 200 chilometri da Kiev, si è trasferita in Italia da bambina, crescendo in provincia di Salerno.

Ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2013 e, poco dopo, ha esordito con la maglia azzurra, iniziando un percorso sportivo che l’ha portata a competere ai massimi livelli internazionali.

Daria Derkach

La carriera tra record e finali internazionali

Nel corso degli anni, Derkach ha costruito una carriera solida, con risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale. Ha superato per la prima volta i 14 metri nel 2016 e ha continuato a migliorarsi fino a raggiungere i 14,52 metri, entrando tra le migliori italiane di sempre.

Nel 2023 ha conquistato l’argento agli Europei indoor, mentre nel 2024 è arrivata fino alla finale olimpica, confermandosi tra le protagoniste della disciplina.

Un percorso costruito anche grazie al lavoro con il padre Serhiy, ex decatleta, e con la madre Oksana, a sua volta triplista.

Nessuna conferma, ma cresce la curiosità

Per ora, tutto resta nel campo delle indiscrezioni. Non ci sono conferme ufficiali e la riservatezza dei diretti interessati lascia spazio solo a ipotesi.

Ma il possibile legame tra un volto noto dello spettacolo e una campionessa dello sport ha già attirato l’attenzione, soprattutto per il contrasto con le dichiarazioni passate dell’attore.