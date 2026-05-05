Mario Lenti

Ritorni e assenze: cambia tutto nel trono Over

Nuove dinamiche e diversi colpi di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 5 maggio. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il trono Over è stato caratterizzato da ritorni inattesi, assenze pesanti e rapporti che sembrano ormai arrivati a un punto di rottura.

Tra i momenti più discussi, il ritorno di Mario Lenti, cavaliere che nelle ultime settimane aveva fatto molto parlare di sé, soprattutto per la frequentazione con Magda Catozzi. Una presenza che riaccende inevitabilmente i riflettori su una conoscenza rimasta in sospeso.

Il caso Magda e la situazione di Cinzia

Secondo le anticipazioni, anche Magda sarebbe stata invitata in studio per chiarire la situazione, ma avrebbe scelto di non presentarsi. Un’assenza che lascia aperti diversi interrogativi su quanto accaduto nelle ultime settimane.

Intanto, per Cinzia Paolini arriva una chiusura netta. Marco, infatti, non si è presentato in studio e, stando a quanto emerso, non avrebbe intenzione né di tornare né di proseguire la conoscenza con lei. Una decisione che potrebbe essere legata alle segnalazioni emerse nelle puntate precedenti.

Lite in studio e chiusure improvvise

Non sono mancate le tensioni. Barbara De Santi e Massimo sono stati protagonisti di un acceso confronto al centro dello studio. Il cavaliere ha mostrato un evidente passo indietro, accusando Barbara di essere troppo polemica e difficile da gestire nella relazione.

Parallelamente, anche Michele ha deciso di chiudere entrambe le frequentazioni che aveva in corso, segnando un altro punto di svolta nella registrazione.

Tronisti: il momento di Ciro tra dubbi e emozioni

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, l’attenzione si è concentrata su Ciro Solimeno. Nella prima esterna mostrata in puntata, quella con Elisa Leonardi, il tronista ha subito affrontato quanto accaduto nella registrazione precedente, sottolineando alcune perplessità sul comportamento della corteggiatrice.

Durante l’incontro, Elisa ha ammesso di temere di perderlo, una dichiarazione che ha colpito Ciro, apparso visibilmente coinvolto. Il tronista ha parlato di una sensazione particolare, quasi malinconica, come se si trattasse di un addio.

Il dubbio sulla scelta finale

Tornati in studio, il confronto è proseguito. Elisa ha ribadito di non sentirsi la scelta finale, sostenendo che Ciro potrebbe lasciarsi guidare più dalla razionalità che dal sentimento.

Il tronista ha però chiarito di voler seguire esclusivamente le proprie sensazioni, senza lasciarsi influenzare.

Alla domanda di Maria De Filippi su con chi avrebbe voluto proseguire, Ciro ha indicato Martina Calabrò, salvo poi scegliere di ballare con Elisa. Un gesto che ha lasciato aperti i dubbi su quella che potrebbe essere la decisione finale.