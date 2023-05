Tina Turner è morta: il Paradiso sarà più rock, Pippo Baudo: ‘Si rilanciò con me a Luna Park’

“Tina Turner, regina del rock’n roll, è morta serenamente all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello” – la ferale notizia è stata comunicata dalla portavoce nella serata di mercoledì 24 maggio.

Tina Turner è deceduta dopo una lunga malattia a Kusnacht

Nel 2013 aveva ricevuto la cittadinanza svizzera rinunciando al passaporto statunitense. Aveva scelto la Svizzera, la città di Kusnacht vicino Zurigo, per trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni Sessanta agli anni Duemila. Il vero nome era Anna Mae Bullock ed era nata a Brownsville nel Tennessee nel 1939.

Tina Turner è nata in in un ospedale segregato del Tennessee. Fisicamente maltrattata, emotivamente devastata e finanziariamente rovinata dalla sua relazione ventennale con Ike Turner, è diventata una superstar facendosi da sola, a 40 anni, in un momento in cui la maggior parte dei suoi coetanei era in declino, ed è rimasta una delle principali star in live fino a diversi anni dopo.

Ha superato maltrattamenti e la devastante relazione con Ike Turner: mezzo secolo sulla cresta dell’onda

Con ammiratori che vanno da Beyoncé a Mick Jagger, Tina Turner è stata una delle rockstar di maggior successo al mondo, famosa per una serie di brani pop, rock e rhythm and blues, tra i quali oltre alle già citate hits anni ’80, spiccano ‘Proud Mary’, ‘Nutbush City Limits’, ‘River Deep, Mountain High’, e le hit degli anni ’80, tra cui ‘What’s Love Got to Do with It’, ‘We Don’t Need Another Hero’ e una cover di ‘Let’s Stay Together’ di Al Green

Pippo Baudo con Tina Turner

Costernazione e commozione nel mondo dello spettacolo per la scomparsa della regina del rock’n roll. “Tina l’ho conosciuta bene, Adriano Aragozzini la portò in Italia al mio ‘Luna Park’ nel 1977, e lei si innamorò subito del mio spettacolo. Era venuta per fare una sola puntata, fu contentissima e allora io le dissi: ‘Ma perché non rimani per altre puntate?’.

Il ricordo di Pippo Baudo: ‘Arrivò a Luna Park in una fase calante della sua carriera’

E così fu, ogni volta era di una spontaneità e di una generosità artistica totale. Si cambiava sempre abito, non ho mai trovato una artista di quel calibro così disponibile e sensibile come lei” – ha raccontato Pippo Baudo precisando che a Luna Park era arrivata in una fase di declino della sua carriera. “Il mondo della musica perde una grande cantante e interprete. Con noi trovò occasione per rilanciarsi. Lavorò come vedette fissa del varietà del sabato sera di Rai 1”.

“Ci lascia una leggenda. Ti ricorderemo per sempre. Unica inimitabile. Un mito vero” ha scritto Cristiano Malgioglio mentre Vittorio Sgarbi, commosso, ricorda che Tina Turner è stata una ‘voce inconfondibile. Non replicabile. Con un timbro unico come il dna di ognuno di noi. Superba, magnetica, travolgente. Semplicemente una grande donna del rock”.