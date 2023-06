Non sono una signora, spoiler gaffe per Lorenzo Amoruso e per una sera ‘torna’ con Manila Nazzaro

Dopo continui rinvii giovedì 28 giugno è andata in onda su Rai 2 la prima puntata di Non sono una signora, il programma dove i vip si trasformano in drag queen. La trasmissione condotta da Alba Parietti è stata seguita da 987mila spettatori con uno share del 6,6%.

Lorenzo Amoruso è Gigliola Yard, ma sui social aveva già spoilerato il suo personaggio

Nel corso della prima puntata sono stati eliminati Rocco Siffredi, Sergio Muniz, Patrizio Rispo e Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo aveva praticamente spoilerato il suo personaggio, Gigliola Yard, pubblicando su Instagram le foto delle scarpe indossate e il nome della drag queen.

Al momento in cui la conduttrice ha chiamato l’ex calciatore a svelarsi sono emerse le problematiche create dalla differenza temporale tra registrazione (autunno 2022) e messa in onda del programma.

Lorenzo Amoruso è Gigliola Yard ed ha spoilerato tutto su Instagram AIUTO STO MORENDO 😭 #nonsonounasignora pic.twitter.com/WcfL7OxF0t — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) June 29, 2023

Non sono una signora, scherzi della messa in onda: ‘Lui sta una regina di bellezza’

Alba Parietti ha fatto riferimento agli indizi che Lorenzo Amoruso ha lasciato nel corso dell’esibizione. “C’erano tutti gli indizi. Lui ha giocato in Scozia e Inghilterra. Perché era vestito da regina? Questa figura lo lega sentimentalmente alla sua partner, lui sta con una regina di bellezza, la sua fidanzata è ex Miss Italia.

Lui si porta dietro anche la corona della sua bella regina e questo a noi piace tantissimo“. Chiaro il riferimento a Manila Nazzaro che però da gennaio non è più la partner dell’ex difensore dei Glasgow Rangers ed ora è legata sentimentalmente al ballerino Stefano Oradei.