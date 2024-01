Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposeranno: il retroscena della proposta di nozze a Verissimo

Ha atteso a lungo la proposta di nozze da Lorenzo Amoruso prima della rottura. Manila Nazzaro pronuncerà finalmente il fatidico sì con il ballerino Stefano Oradei a distanza di pochi mesi dall’ufficializzazione della loro storia d’amore.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo: ‘Ci sposeremo il 13 maggio’

La coppia l’ha confermato durante la puntata del 20 gennaio di Verissimo. L’ex gieffina è entrata in studio al fianco al partner con un sorriso smagliante. “Ci eravamo promessi di raccontarci solo cose belle. In questo caso bella è limitativo. Enorme, immensa e inaspettata: ci sposiamo” – ha riferito la show girl con Stefano Oradei che ha precisato che è stata fissata anche la data di nozze. “Il 13 maggio“.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno raccontato i retroscena della proposta di nozze. “C’è un anello. É stata una proposta inaspettata perché non me la sarei mai aspettata dopo scarsi due mesi che ci frequentavamo ed era comunque qualcosa di bello, molto profondo e reale. Non mi sarei mai aspettata quello che è accaduto quella sera. Mi ha sconvolto” – ha riferito l’ex Miss Italia con Stefano Oradei che è entrato nei dettagli.

“Lo sapevo subito, l’ho capito immediatamente che era la persona giusta. É capitata la serata giusta, il momento giusto. Volevo sorprenderla, ho prenotato un ristorante meraviglioso con vista sull’Altare della Patria che è uno dei monumenti che adoro di più”.

‘Me lo sono ritrovato accovacciato ed ho iniziato a piangere mentre i turisti applaudivano’

Manila Nazzaro ha spiegato di essersi lamentata durante il tragitto per i sampietrini. “Ad un certo punto me lo sono ritrovato inginocchiato con l’anello. In quel momento mi è passata davanti tutta la mia vita, tutto quello che avevo desiderato, mi sono accovacciata ed ho iniziato a piangere mentre i turisti applaudivano. Non realizzavo in quel momento… Non riuscivo a parlare”. Stefano Oradei ha poi dedicato una commovente lettera alla partner. Prima di lasciare lo studio la coppia ha consegnato l’invito a Silvia Toffanin.