Marco Carta torna sulla vicenda della Rinascente: ‘Lo stesso spazio non è stato dato all’assoluzione’

“Sarebbe stato giusto che lo stesso spazio che hanno dedicato a una presunta cosa, sarebbe stato poi dedicato alla cosa che non è più presunta“. Marco Carta si è tolto un sassolino dalla scarpa nel corso della puntata del 20 febbraio de La Volta Buona tornando sulla vicenda per la quale finì al centro ad un caso di cronaca.

Marco Carta a La Volta Buona: ‘Mia nonna ha fatto zapping in tv e mi ha chiesto come mai non c’era la notizia dell’assoluzione’

Il cantante era finito in tribunale con l’accusa di furto di magliette alla Rinascente di Milano. Procedimento per il quale è stato assolto con formula piena. “Quando c’è stata l’assoluzione mia nonna si è messa davanti la tv a fare zapping e diceva ‘ma nessuno parla della tua assoluzione!‘. Voleva il mio bene. Mia nonna mi è stata super vicino, i miei colleghi no” – ha riferito Marco Carta durante l’intervista a La Volta Buona sottolineando di non aver ricevuto alcun sostegno da nessun collega o dal mondo dello spettacolo. “Sarebbe stato bello anche un messaggino, tu l’hai fatto e sei sta molto carina” – ha aggiunto in riferimento al gesto di Caterina Balivo.

L’ex allievo di Amici, vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha confermato di aver ritrovato l’amore. La conduttrice ha parlato di un personal trainer con l’artista che si è limitato a dire che c’è una persona al suo fianco e che è molto felice.