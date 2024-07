Maria Rita Viaggi, la Signorina buonasera della Rai stroncata da un malore improvviso

Addio a una delle Signorine buonasera della Rai: è morta mercoledì 3 luglio a Grosseto Maria Rita Viaggi, una delle annunciatrici che ogni giorno e ogni sera raccontavano agli italiani il palinsesto della Rai.

Maria Rita Viaggi era con il marito nella sua abitazione di Grosseto quando si è sentita male

Maria Rita Viaggi non aveva compiuto ancora 70 anni ed è scomparsa, uccisa da un malore, a Grosseto, sua città natale, dove era tornata a vivere dopo tanti anni trascorsi a Roma. Era proprio in casa con il marito quando si è sentita male. Vani i tentavi del 118 di rianimarla. Figlia di Adriano Viaggi, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto, mentre la madre era cantante lirica e appassionata d’arte. Aveva iniziato a lavorare come annunciatrice per alcune emittenti locali,

Annunciatrice in emittenti locali, poi negli anni Ottanta, debuttò sulla Rai e fino al 2003 ha condotto il meteo del Tg1. Speaker regionale delle previsioni meteo, è stata anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco.

Dalle tv locali agli annunci alla Rai negli ’80, esperta di teologia e storia delle religioni

Esperta di teologia e di storia delle religioni, Viaggi ha avuto l’onore di aprire con una sua canzone, aveva anche la passione della musica, che si intitolava “La pupilla di Dio” la diretta del tradizionale omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di piazza di Spagna, a Roma l’8 dicembre 2022.

La salma è stata affidata alle onoranze funebri San Lorenzo che l’hanno accompagnata all’obitorio dell’ospedale Misericordia dove sarà possibile renderle omaggio.