Mattino 5 e Pomeriggio 5, niente vacanze: date e conduttori delle versioni estive

A differenza degli scorsi anni Mediaset non chiude per ferie i talk show televisivi di attualità e informazione. Canale 5 e Rete 4 manterranno invariata la programmazione sia la mattina che il pomeriggio come riferito da Davide Maggio.

Dario Maltese condurrà Mattino 5 news dal 1° luglio

Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno alla guida di Mattino 5 fino al 28 giugno. Dal 1° luglio su Canale 5 andrà in onda, dal lunedì al venerdì, Mattino 5 News con Dario Maltese, opinionista de L’Isola dei Famosi 2024, alla conduzione del programma. Sostituirà Simona Branchetti che l’anno scorso era al timone di Morning News.

Per la giornalista del Tg5 non sarà un’estate di vacanza visto che da lunedì 17 giugno prenderà il timone da Myrta Merlino, che tornerà a settembre, per condurre Pomeriggio 5 News che farà concorrenza a L’Estate in diretta.

Simona Branchetti sarà al timone di Pomeriggio 5 news

Per quanto concerne Rete 4 in access prime time ci saranno Roberto Poletti, attualmente impegnato con Mattino 4 con Federica Panicucci, e Francesca Barra con un nuovo talk. Sabrina Scampini sarà protagonista nel week end mentre resterà invariata la programmazione di Zona Bianca.