Maurizio Crozza si trasforma in Mara Venier, la parodia del comunicato Rai: il video

Da venerdì 23 febbraio torna in tv sul Nove Fratelli di Crozza ma da alcuni giorni sui profili social del programma sono stati condivisi i video delle nuove esilaranti imitazioni di Maurizio Crozza.

Maurizio Crozza sul caso Ghali a Sanremo con la parodia del comunicato letto da Mara Venier

Nell’ultima, pubblicata martedì 13 febbraio, prende di mira Mara Venier per quanto accaduto nel corso dello speciale sanremese di Domenica In. La conduttrice ha letto il comunicato dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio dopo l’intervento di Ghali sulla questione palestinese con l’artista che ha pronunciato “Stop al genocidio”. La parodia di Maurizio Crozza ripropone quel momento in chiave esilarante.

“Che cosa è successo, è scoppiato sto bordellon. Ci tenevo a sottolineare che qui in Rai ognuno può esprimere il proprio pensiero come gli pare, dove gli pare, quando gli pare… perché e per co… Mi è appena arrivato un comunicato del nostro amministratore delegato Roberto Sergio.

‘I nostri programmi raccontano la realtà con la libertà che conviene alla Meloni’

Ogni giorno dice Roberto Sergio i nostri telegiornali, i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo la realtà con la libertà di pensiero che conviene alla Meloni… dice Roberto Sergio. Siete tutti d’accordo? Sì, perché tutti quelli che hanno un contratto in Rai sono d’accordo. Che bordellon” – chiude Maurizio Crozza in versione Mara Venier.