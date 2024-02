Cisterna di Latina, finanziere uccide madre e sorella della fidanzata al culmine di una lite

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. Madre e figlia, la 19enne Renèe Amato e la 49enne Nicoletta Zompatori, sono state trovate morte a San Valentino, il quartiere di Desirèe Mariottini intorno alle 18:00 di martedì 13 febbraio. Ad ucciderle con l’arma di ordinanza il fidanzato dell’altra figlia della donna, il 27enne finanziere Christian Sodano, originario di Formia, che è stato fermato a Latina.

Tragedia nel quartiere di Desirèe Mariottini: Christian Sodano uccide la 19enne René Amato e la 49enne Nicoletta Zompatori

La fidanzata, la 22enne Desyree Amato, è riuscita a salvarsi chiudendosi in bagno da dove ha poi allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un finanziere originario di Minturno, si è recato a casa della fidanzata, un’abitazione in campagna, ed ha iniziato a esplodere alcuni colpi di pistola, in seguito ad una lite con la ragazza.

La fidanzata del finanziere si è salvata chiudendosi in bagno

Madre e sorella sono state colpite a morte da Christian Sodano dopo essere intervenute in difesa della congiunta. Quando sono arrivati i soccorsi non c’era nulla da fare per 19enne René Amato e la madre, Nicoletta Zompatori. Il quartiere San Valentino ha vissuto una tragedia simile il 19 ottobre 2018 quando la sedicenne Desirèe Mariottini fu violentata e uccisa.