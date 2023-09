Maurizio Crozza veste i panni del Ministro Lollobrigida: ‘Mi dovevo fermare al cognato’ (VIDEO)

Nuova esilarante imitazione di Maurizio Crozza che in vista della prima puntata di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove dal 22 settembre (21:25), ha pubblicato una nuova clip sui personaggi che imiterà in questa edizione.

Maurizio Crozza imita il Ministro Francesco Lollobrigida nel promo per Fratelli di Crozza

Il comico continua a punzecchiare gli esponenti del governo Meloni. Questa volta è il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il protagonista della nuova parodia dell’artista che prende spunto dall’affermazione resa durante il Meeting di Rimini: “I poveri mangiano meglio dei ricchi”. Nel filmato Crozza – Lollobrigida riferisce alla voce fuori campo, Andrea Zalone, che si sarebbe dovuto fermare prima.

“Sono partito dicendo che in Italia si mangia meglio che in America. Se mi fermavo lì era perfetto ma sono andato un po’ meglio dicendo che i poveri mangiano meglio dei ricchi. Ho pensato che uno ha il trattore, è amico del povero che ha un campo di grano, un papavero, non so cosa si coltivano i poveri. Ha un uovo… Magari ho pensato che mangiano meglio. Mi dovevo fermare prima. Come i pullman indiani rispetto a quelli italiani, i nostri sono migliori rispetto a Calcutta”.

‘Anche il fatto che faccia il Ministro: mi dovevo fermare al cognato’

Poi la nuova provocazione. “Però mi viene anche da pensare che il povero fa le vacanze più belle del ricco proprio perché stando nel pullman che ci mette da 15 giorni da Catanzaro a Milano perché c’è quello che mangia un’anguria o la signora che si sente male. Si crea un gruppo mentre un ricco di mette 25 minuti con l’aereo privato. Mi dovevo fermare prima” – ribadisce Maurizio Crozza nelle vesti di Francesco Lollobrigida con stoccata finale. “Anche il fatto che faccia il Ministro. Mi dovevo fermare prima, al cognato. Me fermavo tu sei il cognato”.