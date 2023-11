Miss Italia, Francesca Bergesio sbotta: ‘Non è una colpa essere figlia di un senatore della Lega’

“Non penso sia una colpa essere sua figlia, e nemmeno colpa di mio padre. Lui è un senatore della Lega, eletto democraticamente dal popolo. Non dobbiamo sentirci in colpa o diversi per questo motivo”. Francesca Bergesio è stata incoronata sabato 11 novembre Miss Italia ma è finita nel mirino dei social e della critica in quanto figlia del senatore leghista Giorgio Maria.

Francesca Bergesio è finita nel mirino dei social dopo il trionfo a Miss Italia 2023, il padre è il senatore Giorgio Maria Bergesio

“Il diritto di avere le stesse opportunità delle altre ragazze” – ha affermato in un’intervista a Affaritaliani.it. “Sarebbe assurdo che non potessi partecipare e vincere a un concorso perché mio papà è un senatore. Voglio e posso mettermi in gioco anch’io, come ho fatto” – aggiunge. Bergesio liquida allora le polemiche dicendo che “lasciano il tempo che trovano. Non merito che queste persone mi rovinino un momento così bello della mia vita, per il quale ho lavorato tanto”.

Punta a un futuro da medico chirurgo, con specializzazione in cardiochirurgia, ma Miss Italia 2023 non chiude del tutto la strada alla politica: “Per adesso assolutamente no, e’ un mondo che non mi appassiona. Però nella vita mai dire mai. Al momento le mie passioni sono ben altre”.

‘Sarebbe assurdo che non potessi partecipare e vincere un concorso perché mio padre è un senatore’

A proposito di politica, un giudizio su Giorgia Meloni: “Come donna mi piace molto, forte e determinata e vedere una donna al potere in Italia mi fa commuovere”. Intanto “mio papà manda i pdf dei giornali in una chat che si chiama ‘rassegna stampa famiglia’ e li leggo la mattina mentre faccio colazione, per comodità”.