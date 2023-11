Vincitrice Miss Italia 2023, trionfa Francesca Bergesio: chi è

La cuneese Francesca Bergesio ha conquistato lo scettro di Miss Italia 2023 succedendo a Lavinia Abate. “É un’emozione indescrivibile” – ha riferito Miss Piemonte diventata reginetta della bellezza italiana. Al secondo posto si è classificata Alessia Anzioli, Miss Lombardia, mentre sul terzo gradino del podio è salita Siria Pozzi, Miss Sardegna.

Orfana della diretta tv (live solo in streaming), che manca ormai da alcuni anni, è stato Vittorio Sgarbi, presidente di giuria, il mattatore del concorso di bellezza tra stilettate alla Rai, a Sanremo e Fedez e la meticolosa attenzione (richiamato da Patrizia Mirigliani) con la quale ha studiato le finaliste in gara al punto di eleggerne anche una personale (Ludovica Tullio, Miss Piemonte+).

“Sono venuto contro ogni vento contrario per divertimento ma ne sono uscito migliorato. Queste ragazze oltre ad essere belle sono buone”. Non sono mancate battute irriverenti e provocazioni. In giuria anche un pimpante Giuseppe Cruciani con Giulia Salemi e Hoara Borselli. La serata è stata presentata da Jo Squillo.

Sgarbi show tra provocazioni e valutazioni a distanza ravvicinata, il monologo di Patrizia Mirigliani: ‘Sono scomoda’

Non sono mancati confronti anche con la patron, Patrizia Mirigliani, per alcuni aspetti regolamentari. Prima della proclamazione è stata protagonista di un emozionante discorso partito dal desiderio dalla lotta al tumore e dalla voglia di tener in vita Miss Italia nonostante i tanti ostacoli e il no della Rai dopo anni di diretta. “Perché sono tanto scomoda, mi sono chiesta” – ha affermato durante il monologo sulle note di Vivo per lei di Bocelli dove ha rivolto una stoccata all’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

“Censurare Miss Italia è negare a migliaia di donne di esprime il proprio punto di vista. Combatterò sempre per la libertà dei miei ragazzi. Donne che combattono contro l’ipocrisia di chi dice che l’Italia si è evoluta ma non sembra così” – ha chiosato la patron di Miss Italia che ha rivolto l’ultimo passaggio al papà. “Per me è un po’ più difficile papà. Tu ti chiamavi Vincenzo Fortunato ed eri un uomo”.

Chi è Francesca Bergesio

Francesca Bergesio è nata a Bra (CN) e risiede a Cervere (CN). Ha 19 anni, è alta 1,80, ha occhi e capelli marroni, ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Frequenterà la facoltà di Medicina. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Francesca si definisce una ragazza pacata e riservata e molto determinata.

La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità. Spera in futuro di riuscire a conciliare il lavoro con le sue passioni. “Vorrei essere un medico (vorrei specializzarmi in cardiochirurgia) e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”.