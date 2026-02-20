Morgan non salirà sul palco con Chiello a Sanremo 2026: ‘Resto dietro le quinte’

Morgan

Perché Morgan non sarà sul palco con Chiello alla serata cover?

Niente duetto in scena, nessuna apparizione all’Ariston. Morgan ha chiarito con un post su Instagram che la sua partecipazione accanto a Chiello al Festival di Sanremo 2026 non sarà “sul palco, ma da dietro le quinte”.

Una scelta che ha sorpreso fan e addetti ai lavori, soprattutto dopo che l’entourage del rapper aveva già comunicato l’assenza dell’ex leader dei Bluvertigo dalla performance live della serata cover del 27 febbraio.

Morgan ha spiegato la decisione con parole misurate ma dense: il brano scelto, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, “è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”. Tradotto: spazio totale a Chiello, senza interferenze sceniche.

Chi accompagnerà Chiello sul palco dell’Ariston?

Durante la serata delle cover, Chiello sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. Nessuna presenza aggiuntiva, nessun effetto sorpresa. Una scelta minimalista, coerente con l’idea di un’interpretazione raccolta e quasi confessionale.

Morgan, dunque, lavorerà dietro le quinte, contribuendo in forma tecnica e musicale all’arrangiamento e alla resa del brano, ma lasciando completamente il centro della scena al giovane artista.

Un gesto che può essere letto come atto di rispetto artistico o come mossa strategica per evitare sovraesposizioni. In ogni caso, una decisione ponderata.

Chiello tra i Big a Sanremo 2026: che brano porta in gara?

Per Chiello non si tratta di un debutto assoluto all’Ariston. Nel 2025 era già salito su quel palco accanto a Rose Villain nella serata delle cover. Ma questa volta è diverso: è in gara tra i Big, con un brano tutto suo.

La canzone scelta per il Festival di Sanremo 2026 si intitola “Ti penso sempre”. Un pezzo che, nelle sue stesse parole, oscilla “tra ricordi e vuoto”, fatto di pensieri frammentati e immagini sospese.

Un brano meno distorto rispetto alla sua produzione abituale, più essenziale, quasi fragile. “È la canzone meno distorta, per questo ho deciso di portarla a Sanremo”, ha spiegato. Una scelta che sembra voler mettere in primo piano la vulnerabilità, in contrasto con l’estetica più ruvida che lo ha caratterizzato finora.

Una strategia artistica o un equilibrio delicato?

L’assenza scenica di Morgan apre interrogativi inevitabili. È solo una scelta estetica legata all’intimità del brano di Tenco? O è anche il segnale di una gestione più prudente delle dinamiche mediatiche che ruotano attorno al suo nome?

Sanremo è amplificazione pura. Ogni presenza pesa, ogni assenza fa rumore. E in questo caso il rumore è silenzioso, ma significativo.

Sul palco dell’Ariston, dunque, nella serata cover, ci sarà solo Chiello con il pianoforte. Dietro le quinte, Morgan. Un equilibrio sottile tra visibilità e sottrazione, tra ego e misura.

E a Sanremo, si sa, anche le scelte invisibili possono fare notizia.