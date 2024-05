Morgan contro il mercato squalo e la musica ”dei rutti” dal palco del Concertone del Primo Maggio. “Voi siete qua, con gli ombrelli aperti. Non esiste altra situazione in cui si vedono tutti questi ombrelli. Siete qua e non era scontato. Per chi si andrebbe fuori così? Per i politici no, solo per la musica è più importante di quello che i politici pensano” – ha detto l’artista durante il suo intervento dal palco del Circo Massimo dove ha cantato Sì, certo l’amore, Rutti e Altrove.

Morgan al Concerto del 1° maggio: ‘Gli artisti non sono rispettati dalla politica’

“Oggi è un giorno di festa perché i lavoratori festeggiano ed io voglio ringraziare tutte le persone che stanno lavorando a questo spettacolo. Sono persone che hanno studiato che non hanno nessun tipo di tutela legale in questo paese. Gli artisti non sono rispettati dalla politica. Rimanere senza canzoni, senza musica, è fare una vita peggiore. Noi italiani siamo inventori della musica.

Non è possibile non rendere conto di questo, privarci di tutela legale, lasciarci nelle mani del becero mercato squalo senza considerazione da parte dello Stato” – ha riferito il giudice di X Factor che ha incassato anche qualche fischio durante la sua performance.

Ermal Meta e Big Mama

Il giudice di X Factor va lungo e viene interrotto da Ermal Meta ma continua a cantare

Morgan è andato lungo nel suo intervento sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e mentre canta insieme a Noemi il brano Altrove, la diretta tv passa sugli interventi dei sindacati di questa mattina a Monfalcone. L’esibizione di Morgan al Circo Massimo si è protratta per qualche minuto in più con l’artista che ha continuato ad urlare “Altrove” mentre Ermal Meta annunciava l’intervento dei sindacati che precedeva l’inizio del dj set di Ema Stokholma.