Grande Fratello, lettera degli amici di Beatrice Luzzi: Alfonso Signorini nel mirino

La lettera degli amici dopo le rassicurazioni dello staff e dell’ex di Beatrice Luzzi sulla sua permanenza al Grande Fratello. Non solo parole di sostegno nella missiva pubblicata sui profili social dell’attrice ma anche critiche ad Alfonso Signorini per quanto affermato durante il confronto nel corso della puntata del 5 febbraio.

Beatrice Luzzi, intervengono gli amici dopo il confronto con Alfonso Signorini

“Siamo un gruppo di amici di Beatrice. Quel tipo di amici con cui si cresce insieme dal liceo, con cui si fanno esperienze, vacanze, si litiga, si discute, ci si perdona e, soprattutto, con cui si torna a ridere insieme, ogni volta che l’occasione è propizia. Con Beatrice, e con altre nostre amiche, abbiamo condiviso tutto, vivendo rapporti alla pari e improntati al rispetto reciproco.

Il confronto quotidiano con Beatrice, in una certa fase della vita, ha insegnato a noi, ora adulti, a essere migliori nei confronti delle nostre figlie, dei nostri figli, delle nostre mogli e delle nostre compagne di vita. Abbiamo imparato ad argomentare, a esprimere le emozioni, ad amare anche i difetti di chi è parte della nostra vita.” – sottolineano gli amici di Beatrice Luzzi che manifestano il loro disappunto per quanto accaduto in puntata.

“Non possiamo credere che qualcuno chieda proprio a te, alla nostra Beatrice, in diretta televisiva, di negare i tuoi princìpi. Quei princìpi sono alla base della nostra esperienza di vita, fatta di uguaglianza, condivisione, solidarietà... Non possono essere messi in dubbio da nessuno. Altro che relazioni tossiche. Per noi sei sempre stata aria pura, intelligenza, intraprendenza, amore. Tra noi l’importante è sapersi a un clic di distanza, pronti a riprendere da dove abbiamo cominciato” – aggiungono nella lettera pubblicata sul social dell’artista.

“Riprendi da lì amica cara, da dove abbiamo cominciato, dai nostri valori, dalla nostra voglia di essere migliori per cambiare le cose, almeno un po’, per qualche momento, da qualche parte, con qualsiasi interlocutore. Noi, cara Beatrice, siamo con te, ti seguiamo, parliamo, naturalmente discutiamo, ci sbilanciamo in pronostici e, se necessario, ti proteggeremo come meglio potremo. Un abbraccio stretto stretto. I tuoi amici del Mamiani, di Sasso nello stagno e di una vita”.