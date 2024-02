Morta Maria Venturi, dalla benedizione di Calvino alla Posta del cuore: il capolavoro Incantesimo

Addio a Maria Venturi , la “signora dei sentimenti”, morta a 90 anni nella sua Brescia dove viveva da quando aveva sette anni. Scrittrice, giornalista, autrice di romanzi rosa come Storia d’amore, La bambina perduta, I giorni dell’altra e di soap e serie tv di successo da incantesimo a Orgoglio, ha diretto settimanali come Novella 2000 e Annabella.

Maria Venturi è morta a 90 anni, i primi racconti sul settimanale Novella, la trama del romanzo inviata a Italo Calvino

Poco dopo la laurea Maria Venturi pubblicò i primi racconti sul settimanale “Novella”, che all’epoca era un giornale di narrativa diretto dallo scrittore Giorgio Scerbanenco. A 25 anni inizia la stesura di un romanzo. Inviò la trama e le prime otto cartelle a Italo Calvino, presso la Einaudi, con l’ingenua e audace richiesta di un “parere vincolante”: vale la pena di proseguire la scrittura? Tre mesi dopo la risposta: una lettera autografa con un lusinghiero giudizio e l’invito a portare a termine il libro.

Ma questo romanzo restò un incompiuto perché nel frattempo fu assunta da “Novella” con un contratto di sei mesi. Farà la pendolare da Brescia a Milano per oltre vent’anni. Il periodico venne salvato e trasformato da Enzo Biagi in un rotocalco di attualità ed è a lui che Maria Venturi deve l’assunzione definitiva e il praticantato.

Il contratto da praticante con Enzo Biagi, l’esperienza da inviata con Sandro Mayer

Diventò giornalista professionista nel 1970, trascorse due anni in giro per l’Italia come inviato con l’amico e collega Sandro Mayer. Arrivò alla direzione di Novella 2000 (1979-81) e Anna (1981-86), dove ha tenuto seguitissime rubriche di Posta del cuore con le lettrici, svolgendo il ruolo di apprezzata confidente. La grande popolarità arrivò con la soap Incantesimo del 1998, che avrà sette stagioni. Sarà poi la volta della lunga serie Orgoglio nel 2004 e sempre negli anni Duemila di Butta la luna (2006) e Paura di amare (2010).

La posta del cuore su Anna, la grande popolarità con la soap Incantesimo

Harper Collins Italia per cui è uscito nel 2018 Tanto cielo per niente in un tweet saluta “con grandissimo affetto Maria Venturi , signora dei sentimenti scomparsa oggi a 90 anni”. Nel 2019 è uscito per Solferino il suo ultimo libro Cuore matto. I funerali saranno celebrati giovedì 22 febbraio alle 15:30 nella Chiesa di Sant’Agata.