Antonella Di Massa scomparsa ad Ischia, le ultime immagini e l’appello del marito a Chi l’ha visto

Apprensione ad Ischia per le sorti di Antonella Di Massa, scomparsa sabato 17 febbraio. I familiari si sono subito mobilitati ma a distanza di giorni non si hanno notizie della donna, 51enne sposata e madre di due figli.

Antonella Di Massa ha parcheggiato l’auto a Succhivo ed è scomparsa portando via una busta

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 21 febbraio sono state mostrate le ultime immagini della donna con il marito che ha ricostruito cosa ha fatto prima di scomparire nel nulla. “Si è allontanata con la sua Panda bianca che è stata rinvenuta nel parcheggio di Succhivo. L’ha lasciata e si è allontanata dalla macchina. L’ha parcheggiata lei perché la vediamo uscire… L’auto era chiusa e verosimilmente le chiavi le ha lei. Il cellulare è rimasto in auto spento ed al seguito aveva solo una borsa di spesa di cui non si conosce il contenuto. Non ha nulla con sé che possa permetterci di rintracciarla”.

L’ultimo filmato ritrae la 51emme mentre si allontana dal parcheggio con la busta della spesa con il cappuccio in testa intorno alle 12:00 di sabato 17 febbraio. “La mattina si è recata a fare la spesa, l’ha portata a casa ed è tornata nella zona di Succhivo e dalle 12:30 abbia perso le tracce. Non riusciamo a capire se è ritornata indietro” – ha aggiunto il marito, Domenico, che poi ha lanciato un appello a “chiunque abbia una telecamera, anche lontano dalla zona di ricerca perché potrebbe aver preso un’altra direzione”.

Antonella Di Massa col marito

L’ultima immagine col cappuccio alzato: ‘É importante l’aiuto di chiunque abbia abbia una telecamera

Nelle immagini Antonella Di Massa ha il cappuccio alzato nonostante la temperatura quasi primaverile. “Una persona che non vuole essere trovata tende ad isolarsi e non farsi riconoscere. Voleva probabilmente passare del tempo da sola, lontano da tutti”. Il partner non ha escluso che la donna possa aver lasciato Ischia. “Telecamere sui porti non ne abbiamo”.

Poi l’appello alla moglie. “Se mi senti, mettiti in contatto con noi. Siamo tutti preoccupati, facci sapere almeno che stai bene anche se non vuoi avere contatti con noi perché vuoi i tuoi spazi. Comunica in qualsiasi modo non per dirci dove sei ma che stai bene. E se torni a casa noi ti aspettiamo”.

Il marito della 51enne scomparsa ad Ischia

La testimonianza: ‘L’ho incrociata, sembrava volesse nascondersi’

Un altra persona, Giovanni, ha raccontato a Chi l’ha visto di averla incrociata intorno alle 12:15. “La signora si teneva con una mano il cappuccio, quasi per non farsi vedere. Era una giornata di sole bellissima e mi sono chiesto: questa si nasconde”. Per rintracciare Antonella Di Massa si è mobilitata l’intera isola con l’elicottero delle forze dell’ordine che ha perlustrando ogni angolo dell’isola verde.