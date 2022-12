‘Mamma è morto Paolo Bonolis’, la nuova macabra challenge TikTok che prende di mira i boomer

“Lo sai che è morto Paolo Bonolis?“, “Lo sai che è morta Maria De Filippi?“. Una nuova discutibile challenge TikTok sta pericolosamente prendendo piede tra i giovanissimi. Un trend macabro ma che sta diventando virale con il rischio di ritrovarsi il web pieno di ingannevoli fake news su personaggi noti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

Su TikTok ha preso piede una macabra challenge che vede protagonisti i personaggi famosi

L’obiettivo è prendere in giro i boomer e, quindi, generazioni nate nello scorso millennio che non hanno molta pratica con i nuovi mezzi di comunicazione ed, in particolare, con i social. Come riferito da Il Fatto Quotidiano tiktoker con un discreto seguito sulla piattaforma hanno iniziato a pubblicare questi video in cui informano il genitore o il nonno della morte di un personaggio famoso fingendo di leggere la notizia dal cellulare. In un filmato uno dei giovani creator, oltre 163 milioni follower, afferma sorridendo: “Ora dico a mia madre che è morto Renato Zero“.

Il giovane si è poi recato dalla congiunta e le ha riferito che il cantante è deceduto a causa di un infarto in hotel. Inizialmente la donna è sorpresa e costernata: “Mi viene da piangere”… Poi dalla ricerca Google comprende che si è trattato di uno scherzo del figlio. “Allora andiamo ad un altro concerto insieme”.

Da Renato Zero a Maria De Filippi, i ferali annunci a genitori o nonni e la reazione fanno il giro del web

Scenario analogo in un video realizzato da un altro titktoker che annuncia alla madre che Maria De Filippi è morta a 62 anni in un incidente stradale. La donna gli chiede di mettere su Canale 5 per verificare la notizia e quanto accaduto. A questo punto il giovane non ha potuto far altro che rivelare la verità.

Nel caso di Paolo Bonolis si è andato anche oltre con una signora che ha reagito alla falsa notizia della morte del conduttore televisivo 64enne a Cortina per arresto cardiaco con un’invettiva nei confronti di una persona vicina all’artista. E con il passare delle ore sono sempre più numerosi i filmati sul macabro scherzo condiviso su TikTok e che circolano sul web.