Kansas City, sparatoria durante le celebrazioni per la vittoria degli Chiefs: un morto e 15 feriti

Un morto e 15 feriti: è il bilancio provvisorio della sparatoria a Kansas City, Missouri (Usa), durante la parata che celebrava la vittoria dei Chiefs al Super Bowl nel giorno di San Valentino. Si riferisce al comando locale dei vigili del fuoco. Due sospetti sono stati presi in custodia

Tra i feriti tre sono in condizioni critiche e cinque sono in condizioni gravi, secondo i vigili del fuoco di Kansas City. La sparatoria è avvenuta a ovest della Union Station, vicino al garage, mentre i fan dei Chiefs se ne stavano andando.

Alla celebrazione di mercoledì 14 febbraio erano attesi circa 1 milione di partecipanti alla parata. Mentre i fans degli Chiefs seguivano i giocatori per ottenere autografi “all’improvviso, hanno iniziato a correre tutti” – ha raccontato un testimone all’affiliata KMBC della ABC di Kansas City.

“Vediamo persone che corrono e sentiamo degli spari e partiamo correndo. E guardiamo oltre e c’è un ragazzo accanto a noi a terra”. Tutti i giocatori, gli allenatori e lo staff dei Chiefs sono al sicuro, hanno detto i funzionari. “La gente ha iniziato a precipitarsi in avanti, tutti hanno iniziato a correre, si sentivano urla” – ha detto un’altra donna a KMBC. “Non sapevamo cosa stesse succedendo, ma al giorno d’oggi in cui le persone corrono, tu corri”. Il presidente Joe Biden è stato informato della sparatoria.

