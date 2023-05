Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini a Verissimo, dal bullismo al bacio che stupisce Silvia Toffanin

“Non mi aspettavo una cosa così bella”. Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sono stati ospiti della puntata del 21 maggio di Verissimo. La coppia ha raccontato le prime emozioni dopo la scelta a Uomini e Donne.

Nicole Santinelli dopo la scelta a Uomini e Donne: ‘Non mi aspettavo una cosa così bella’, l’aneddoto di Carlo

“Non vedevo il programma, mia madre mi fece vedere il suo video di presentazione e mi disse che poteva essere la donna ideale per me e io ero d’accordo e per fortuna sono sceso per lei” – ha riferito l’ex corteggiatore. “Non me l’aspettavo perché vedevo che c’era un’attrazione per un’altra persona anche se avvertivo che c’erano emozioni che provava solo con me” – ha aggiunto il romagnolo mentre la ventinovenne ha fatto cenno alla sua tumultuosa precedente relazione con un uomo violento che l’aveva portata ad essere diffidente.

Dall’altra parte Carlo Alberto Mancini ha ricordato che da ragazzino pesava trenta chili in più e veniva bullizzato. Poi l’inevitabile pensiero a Lugo e Ravenna dove vivono i genitori e i familiari. “Ho parlato con mia madre e mi ha rassicurato ma per il territorio sono stati giorni tremendi”. Anche Nicole Santinelli ha avuto un adolescenza complicata. L’ex tronista è stata oggetto di body shaming. “Mi prendevano in giro anche per i capelli biondi. Ho avuto tanta forza di volontà ed il prezioso sostegno dei genitori che mi hanno dato tanta forza”.

Nicole e l’ex corteggiatore vittime di bullismo da adolescenti, la dolce dedica di Carlo Alberto Mancini

Dopo i messaggi degli amici Silvia Toffanin ha stuzzicato la coppia sulle possibile nozze. “Facciamo i nostri passi, senza fretta anche per la brutta esperienza che ho avuto” – ha aggiunto l’ex tronista mentre Carlo Alberto Mancini ha riferito che si sta organizzando per accorciare le distanze e stare sempre al suo fianco. “É la mia stella polare”.

Poi le ha regalato i fiori e dopo un tenero bacio le ha fatto una tenera dedica. “Basta un tuo sorriso per ricordarmi cos’è la felicità. Cercherò di fare la cosa che mi viene più naturale quando sei al mio fianco proteggerti”. Poi un nuovo bacio per un momento che ha emozionato anche Silvia Toffanin.