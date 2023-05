Uomini e Donne, Roberta Di Padua si toglie i sassolini con Nicole Santinelli e fa una previsione (VIDEO)

Durante il percorso a Uomini e Donne non aveva risparmiato critiche a Nicole Santinelli con la quale spesso si era duramente scontrata. Roberta Di Padua ha rotto il silenzio a distanza di alcune ore dall’annuncio di Carlo Alberto Mancini e dall’audio diffuso su Instagram dalla romana.

Roberta Di Padua sulla fine della relazione tra Nicole e Carlo: ‘Le persone le fiuto da lontano’

“Grazie per i tantissimi messaggi che mi avete inviato. La cosa bella è che tutti avevano la stessa frase: avevi ragione tu” – ha esordito la dama del trono over su Instagram Stories che ha spiegato di aver intuito subito il possibile epilogo del percorso di Nicole Santinelli.

“Ho ragione non perché sono la più brava o la più intelligente ma semplicemente perché quando ricevuto tanti no e tanti pali in faccia le persone le riconosci subito. Io le persone le fiuto da lontano e quindi non è stato difficile. É stato al primo sguardo” – ha proseguito Roberta Di Padua sottolineando che era soltanto questione di tempo. “Per me non è stata una novità, perché io sono una che nella vita non ha mai fretta. Io aspetto, perché nella vita tutto torna”.

La dama annuncia un nuovo colpo di scena: ‘Non è finita qua’, il possibile riferimento ad Andrea Foriglio

La 40enne di Cassino ha poi piazzato un’altra stoccata al vetriolo nei confronti di Nicole. “Nella vita si fanno sempre tantissime errori, ne ho fatti tanti ed ho sempre chiesto scusa né mi sono nascosta dietro un audio. La cosa che mi fa sorridere che tutto questo arriva dopo un’ospitata tv, una copertina, delle dichiarazioni uscite dieci giorni fa ed un piccolo gossip”. – ha chiosato Roberta Di Padua che in chiusura di intervento ha lanciato una nuova previsione.

“E non è finita qua, se il mio sesto senso non sbaglia ne vedremo ancora delle belle“. Probabilmente la dama si riferisce ad un possibile ribaltone con un riavvicinamento di Nicole Santinelli ad Andrea Foriglio, la non scelta al momento dell’epilogo del percorso a Uomini e Donne.