Uomini e Donne: la scelta di Nicole Santinelli sorprende Roberta, Andrea fa discutere

Ultima registrazione di Uomini e Donne con Nicole Santinelli che ha scelto il corteggiatore con il quale cercherà di costruire una solida love story lontano dalle telecamere.

Nicole Santinelli sceglie Carlo Alberto Mancini, la freddezza di Andrea Foriglio: le stoccate di Gianni

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram la tronista ha sovvertito i pronostici che vedevano Andrea Foriglio in pole position anche per alcune segnalazioni verificatesi durante il percorso della 29enne nel people show di Canale 5. Nicole ha deciso di lasciare il programma con Carlo Alberto Mancini, bolognese classe 1989, con il quale si era scambiato un tenero bacio in una delle ultime esterne.

Dalle registrazioni di martedì 9 maggio è emerso che, dopo la messa in onda delle ultime esterne, Nicole Santinelli si è confrontata prima con Andrea Foriglio. Secondo le indiscrezioni quest’ultimo è parso piuttosto freddo, quasi convinto che non fosse lui il corteggiatore con il quale la tronista avrebbe lasciato Uomini e Donne. Particolare che Gianni Sperti gli ha fatto notare dopo che la romana gli ha detto che non era la scelta rimarcando che sembrava quasi felice.

Carlo Alberto Mancini

Dedica e commovente lettera del bolognese prima della decisione della tronista

Dall’altra parte Roberta Di Padua ha riferito di essere rimasta sorpresa anche se nelle ultime puntate aveva compreso che la romana è una donna dalle mille sfaccettature. L’esterna con Carlo Alberto Mancini, con il tronista che le ha dedicato Meraviglioso amore mio di Arisa, è stata molto apprezzata da pubblico e opinionisti.

Successivamente le ha letto una lettera con gli episodi significativi della sua vita. Nella circostanza entrambi non presentavano un outfit particolare perché probabilmente non si aspettavano che fosse il momento della scelta. Erano presenti sia il papà che la mamma di Nicole Santinelli.