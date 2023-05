Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini: ‘Nicole mi ha lasciato’, ex dama: ‘Ha scelto per strategia’

Sei giorni fa Carlo Alberto Mancini manifestava con emozione il suo amore per Nicole Santinelli davanti alle telecamere di Verissimo dopo la scelta a Uomini e Donne. I fiori ed un bacio appassionato che era stato rimarcato anche da Silvia Toffanin.

Pochi giorni fa il bacio di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini a Verissimo

Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, dalle emozioni a Verissimo all’improvvisa rottura pochi giorni dopo

Sembravano esserci i presupposti per una love story solida e duratura con l’ex tronista che sembrava viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda del partner. A distanza di pochi giorni il bolognese ha annunciato commosso in diretta Instagram di essere stato lasciato dalla romana. “Avrei mantenuto assolutamente, avevo promesso che l’avrei amata, rispettata e fatta sentire desiderata.

Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza ma siamo in un periodo che la donna è attratta dall’uomo sfuggente, dall’uomo che magari fa mancare la terra sotto i piedi. L’ho detto dall’inizio, io sono la persona che dà certezze” – ha spiegato Carlo Alberto Mancini in diretta Instagram. “Non è una sorpresa che mi manifesti in maniera così impetuosa a livello sentimentale. Non mi fate pensare a Verissimo“.

L’ex corteggiatore su Ig: ‘Attratta dall’uomo sfuggente’, Ursula Bennardo: ‘Era scontato, ha scelto per strategia’

Sembra che la romana gli abbia detto di aver compreso che non è l’uomo della sua vita. Sulla rottura avrebbe influito anche la distanza. Tra le lacrime l’emiliano ha chiesto ai suoi follower di non insultare l’ex per la scelta presa.

Non sono mancate le critiche nei confronti di Nicole Santinelli che durante il trono era finita nel mirino di Roberta Di Padua, convinta che la scelta della 29enne sarebbe caduta su Andrea Foriglio. Stoccate che dopo l’annuncio di Carlo Alberto Mancini sono arrivate anche dall’ex dama Ursula Bennardo. “Era scontato, lei ha scelto per strategia. Mi dispiace un ragazzo d’oro, gli auguro di trovare una perla rara come lui”.