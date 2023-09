Oriana Marzoli parla al Grande Hermano Vip di Daniele e Antonino: stoccata all’ex di Belen

É da poche ore nelle casa del Grande Hermano Vip ma Oriana Marzoli ha già tirato in ballo in un paio di circostanze l’esperienza al GF Vip italiano. Dopo lo scambio di battute con Michael Terlizzi, si è soffermata a parlare con un’altra coinquilina dell’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli sull’esperienza al GF Vip: ‘All’inizio mi piacevano due ragazzi, Daniele non mi ha rivolta la parola per un mese’

In particolare la venezuelana si è soffermata sulle sue vicissitudini sentimentali riferendo che all’inizio del suo percorso nella casa più spiata dagli italiani era rimasta colpita da due ragazzi: Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro sottolineando che i primi approcci con il fidanzato sono stati complicati in quanto il veronese le parlava pochissimo.

“Un mese senza rivolgermi la parola. Mi piacevano tutti e due, pensavo che erano entrambi belli ed ho fatto amicizia con quello che è stato più veloce”. Il riferimento è all’ex di Belen Rodriguez. “Non era per me né io ero per lui e non è andata. Pensa che Dani è più grande dell’altro ragazzo. Ha 33 anni mentre l’altro 28 ma sembra un 38enne” – ha detto rimarcando che il veneto più dolce dell’hair stylist.

La venezuelana su Antonino Spinalbese: ‘Ha 28 anni ma sembra un 38enne, Dani è più dolce’

Poi Oriana Marzoli si è soffermata a parlare con Laura Cecilia Bozzo Rotondo della relazione con Daniele Dal Moro. “Siamo fidanzati da pochi mesi, l’ho conosciuto in Italia nella casa del GF Vip. Ci siamo conosciuti meglio una volta usciti dal programma e ci siamo messi insieme” – ha aggiunto Oriana sottolineando che gli uomini italiani sono meravigliosi. “Io sono italiana da parte di madre, amo davvero l’Italia” – ha chiosato la venezuelana che in poche ore ha già infiammato i fan spagnoli del Grande Hermano Vip.