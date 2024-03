Ornella Muti e Naike al Forum della Gioventù di Putin con Jorit: polemiche e repliche

Ornella Muti e sua figlia Naike sono stati ospiti al Forum della Gioventù che si è tenuto a Sochi, in Russia. Questo evento ha visto la partecipazione di una folta delegazione italiana, tra cui anche lo street artist italiano Ciro Cerullo, conosciuto con il nome d’arte di Jorit, e il pianista Lorenzo Bagnati.

Ornella Muti ha inaugurato un murale dello street artist italiano Jorti al Forum della Gioventù a Sochi

“É stata un’emozione grandissima, c’era un grande affetto nei miei confronti”, ha dichiarato l’attrice in un video pubblicato su Instagram dalla figlia Naike Rivelli che aggiunge: “ovunque siamo andate, in televisione, conferenze stampe, ci siamo sentite libere di poterci esprimere su tutto, abbiamo parlato di pace, di eco-fashion. É stato bello poter dire la nostra”. Inoltre, durante il Forum, è stato svelato un murale dedicato a Ornella Muti, che è molto popolare in Russia.

L’attrice, insieme alla figlia, ha partecipato all’inaugurazione del murale, incontrando l’artista 33enne Jorit che ha chiesto al presidente Vladimir Putin una foto “per dimostrare che è umano” e che “la propaganda dice cose non vere”. Naike Rivelli ha pubblicato sul suo canale Instagram foto e video della partecipazione al Forum della Gioventù.

L'attrice italiana Ornella Muti al Festival Mondiale della Gioventù di Sochi ha definito la Russia una grande nazione. Inoltre, ha confessato che il suo piatto preferito della cucina russa sono i pelmeni.



Jorit a Sochi



Naike Rivelli: ‘Ci siamo sentite libere di esprimerci’, Federico Mollicone di Fdi: ‘Mercenari a cappello di Putin’

La presenza italiana a Sochi ha scatenato discussioni con il presidente della Commissione cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone che ha duramente criticato l’attrice, la figlia e lo street artist.

“Sconvolgono le immagini della ‘delegazione italiana’, formata da Ornella Muti, la figlia Naike e lo street artist Jorit, in Russia. Sono dei mercenari, artisti a cappello del dittatore postsovietico Putin. Un conto è il rispetto della cultura e arte russa, un altro prestarsi a operazione di propaganda di guerra, a maggior ragione dopo l’assassinio di Navalny. Pecunia non olet, ma in questo caso trasuda sangue”.