Trattori al Circo Massimo, proteste in tutta Italia: Ornella Muti al fianco degli agricoltori a Tortona

Quasi 150 trattori hanno sfilato a Tortona, in provincia di Alessandria, giovedì 15 febbraio nell’ambito della protesta degli agricoltori. Alcuni sono arrivati ​​dalla vicina Voghera (Pavia).

Protesta dei trattori: a Tortona scendono in campo Ornella Muti e la figlia Naike

Tra i manifestanti anche l’attrice Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, imprenditrici agricole. “Abbiamo iniziato i presidi tre settimane fa in Calabria, dove abbiamo un grande orto. Dal sud siamo salite a Sanremo e in Piemonte dove viviamo anche noi. É importantissimo lottare tutti insieme. Non c’è cosa più importante dell’unione. Ci abbiamo messo la faccia, nonostante i sacrifici di correre qua e là”.

Agricoltori in protesta al Circo Massimo. “Sovranità e Made in Italy chi li ha visti” e “Il grano è l’oro italiano” tra gli slogan più gettonati. “Dovevate vedere la gente come ci applaudiva, tutta Roma. Dobbiamo riprenderci la nostra agricoltura, la nostra dignità, tutto ciò che ci hanno rubato. Alla Coldiretti sono i primi nemici dell’agricoltura. Il ministro (Lollobrigida) se ne deve andare, non ci rappresenta” – ha dichiarato Danilo Calvani, leader del CRA, che chiudeva la fila di trattori in entrata.

Agricoltori al Circo Massimo, Danilo Calvani: ‘Il Ministro deve andare via, non ci rappresenta’

Gli agricoltori non sono scesi in piazza soltanto a Roma. Oltre 300 trattori si sono riuniti al casello di Modena Nord con inevitabili ripercussioni sul traffico. Alla mobilitazione modenese hanno preso parte anche mezzi provenienti da Reggio Emilia, Mantova e Bologna. Un corteo con circa 400 trattori si è ritrovato anche a Padova, nel parcheggio dello stadio Euganeo. In Sardegna il concentramento è stato in provincia di Nuoro, dove si sono ritrovati una trentina di mezzi rallentando la strada statale 129 in direzione Cagliari.

In Sicilia i manifestanti in presidio permanente sulla strada statale Palermo-Sciacca, e aderenti al Movimento spontaneo degli agricoltori, hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo “non più interventi tampone ma norme urgenti e speciali che garantiscano alla categoria un reddito minimo garantito”.