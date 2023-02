Naike Rivelli a Belve, dall’uso dello spazzolino all’asta di un’opera particolare di Ornella Muti

“Mi sento un cinghiale perché sono molto protettiva. Sono docile ma se mi disturbi molto divento aggressiva”. L’esuberante Naike Rivelli è stata ospite della puntata del 21 febbraio di Belve che ha lasciato il segno anche durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani ad iniziare dai suoi orecchini che non sono passati inosservati.

Naike Rivelli a Belve: ‘Mi sento un cinghiale perché sono protettiva ma se mi disturbi divento aggressiva’

“Ho scelto il seno perché me l’ha dato un’artista armena che per me rappresenta le donne dell’est hanno bisogno di sostegno. Poi ho pensato donna, donna ma anche gli uomini vanno sostenuti” – facendo riferimento all’orecchino a forma di vulva che indossava sul lobo sinistro.

La figlia di Ornella Muti ha rivelato a Francesca Fagnani il suo particolare uso dello spazzolino elettrico in riferimento ad un’affermazione del passato quando aveva detto che non lo delude mai e che è difficile trovare un uomo che lo rimpiazzi. “Ora l’ho trovato” – ha precisato. “L’Oral B è famoso, me l’hanno detto anche tante donne. Se vedi la pubblicità, si gira così e fa così. Se vai su Google vedi che è la cosa più usata sul mercato che non è un sex toys. Lo puoi usare per la bocca e se lo cambi… “.

Gli orecchini, il doppio utilizzo dello spazzolino, il dipinto con… i peli e l’asta benefica dell’opera di Ornella Muti

Naike Rivelli ha spiegato che la relazione con Yari Carrisi non è andata perché non sono sulla stessa lunghezza d’onda. “Le famiglie non c’entrano” – ha precisato sottolineando di essersi innamorata soltanto una volta di una donna con la quale ha avuto una storia importante. “Non dico il nome perché è sposata. Siria De Fazio? Con lei non è mai successo niente”.

L’artista ha raccontato la sua passione per la vulva art (consiste nel dipingere con i peli pubici). “In alcuni casi l’ho fatto anche senza il pelo e vengono delle forme divertentissime. Faccio l’impronta” – ha aggiunto precisando che la “vulva della madre” è stata messa all’asta per un’iniziativa contro la violenza sulle donne. “Non è stata vista come una forma erotica. La vulva per me rappresenta la femminilità totale e non è volgare”.