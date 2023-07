Palinsesti La7 2023/24 nel segno delle conferme: scelto il sostituto di Myrta Merlino e Cairo chiarisce su d’Urso e Annunziata

Dai volti storici come Enrico Mentana, Lilli Gruber e ‘Zoro’ alle novità Ezio Mauro, Massimo Gramellini e Alessandro Barbero. Informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira. Sono questi i cinque elementi di forza che caratterizzano il nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/24. La rete di Cairo Communication, diretta da Andrea Salerno, rafforza la sua identità in modo chiaro, in un momento di grandi mutamenti per la tv italiana e il Paese, per raccontare il presente e ricordare il passato, offrendo quotidianamente le chiavi di lettura della realtà in cui viviamo.

Ezio Mauro, Massimo Gramellini e Alessandro Barbero i volti nuovi di La7

“Siamo contenti di fare anche del ‘servizio pubblico’, Corrado Formigli con Piazzapulita, Diego Bianchi, Makkox e tutta ‘la banda’ di Propaganda Live, Aldo Cazzullo, Licia Colò. Tiziana Panella, mentre a David Parenzo sarà affidata la conduzione de ‘L’aria che tira’ dopo l’addio di Myrta Merlino, passata a Canale5: “Ci ha lasciato dopo 12 anni, perché aveva l’esigenza di fare qualcosa di diverso” – ha detto il patron durante la presentazione dei palinsesti La7.

A Marianna Aprile e Luca Telese sarà affidata l’edizione estiva di In Onda. Confermati anche gli appuntamenti giornalieri con Omnibus, condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Coffee Break con Andrea Pancani, Tagadà con Tiziana Panella. Novità in arrivo nel weekend di Massimo Gramellini con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l’attualità, all’interno della quale vi sarà anche uno spazio fisso di Concita De Gregorio.

Saranno previste anche incursioni nel palinsesto dello storico Alessandro Barbero, a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. A completare l’offerta sull’approfondimento di un’altra eccellenza sarà la collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di Atlantide.

David Parenzo sostituirà Myrta Merlino alla conduzione de L’Aria che tira, a gennaio parte 100′

Da gennaio La7 uscirà con forza dagli studi televisivi con un nuovo programma di inchieste in prima serata nato dall’esperienza consolidata del team di Piazzapulita. Si chiamerà 100′ (Centominuti) e sarà firmato da Corrado Formigli e da Alberto Nerazzini. Lunghe inchieste filmate per raccontare il Paese. E non è da escludere una trasmissione affidata a Milena Gabanelli. “Sarei l’uomo più felice del mondo, perché è una grande giornalista” – ha confermato Cairo.

Nel corso della conferenza stampa, Cairo oltre a snocciolare gli ottimi risultati di La7 (che si conferma al 5° posto tra le tv più viste, davanti a Raidue e Rete 4 con il 3,6% di share nel totale giornata e il 4,8 % in prima serata) ha tracciato un po’ quelle che sono le strategie della rete anche per quanto riguarda il ‘telemercato’.

Cairo ha smentito di aver allacciato trattative per Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Barbara d’Urso

“Nessun contatto” è stato allacciato con Fabio Fazio, Lucia Annunziata e con Barbara d’Urso così come “non c’è nessuna ‘opa’ sul pubblico di Rai3, dove hanno fatto delle scelte diverse”. Allo stesso tempo Cairo ha ribadito che “non ho mai pensato di scalare Mediaset, anche perché non è possibile. Infine lo sport, per la Serie A di calcio femminile al momento “non abbiamo esercitato l’opzione (per il rinnovo dei diritti) ma non vuol dire che non parteciperemo alla gara e che quindi non resti su La7.