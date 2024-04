Vittorio Menozzi festeggia il compleanno con gli ex gieffini: le assenze che fanno discutere

Ha festeggiato i 24 anni con una reunion con gli ex compagni di avventura al Grande Fratello all’Astrolabio Dinner Club di Parma. Vittorio Menozzi ha riabbracciato 13 protagonisti dell’avventura nella casa più spiata dagli italiani ma non sono passate inosservate alcune assenze.

Vittorio Menozzi balla con Rosy

Vittorio Menozzi, al party di compleanno Greta Rossetti dopo l’avvicinamento al Grande Fratello: assente Sergio D’Ottavi

Al party ha partecipato la vincitrice del reality show, Perla Vatiero che si è presentata in disco con il fidanzato Mirko Brunetti. Con lei l’ex rivale, ora amica, Greta Rossetti che nell’occasione non era in compagnia del partner, Sergio D’Ottavi. Uno scatto social tra l’ex tentatrice e il Vittorio ha infiammato i social. Tra i due sembrava poter nascere qualcosa di importante durante l’esperienza al Grande Fratello ma il flirt non è mai decollato.

Presenti anche Rosy Chin, terza classificata nel reality show, la sempre più affiatata coppia formata da Letizia Petris e Paolo Masella. All’invito hanno risposto presente Federico Massaro, Angelica Baraldi, Stefano Miele, Valentina Modini, Giselda Torresan, il calzolaio Lorenzo Remotti, Marco Fortunati e Arnold Cardaropoli.

Vittorio Menozzi e Greta Rossetti

Perla Vatiero alla festa con Mirko Brunetti, assente Beatrice Luzzi

Fa rumore l’assenza di Beatrice Luzzi che, tra alti e bassi, aveva creato un buon feeling con il modello. Non hanno partecipato all’evento neanche Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Alessio Falsone, Monia La Ferreira e Anita Olivieri tra gli altri.

Perla, Letizia e Greta