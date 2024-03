Perla Vatiero, montepremi e cachet: quanto ha guadagnato al Grande Fratello

Quanto ha guadagnato Perla Vatiero dalla cavalcata vincente al Grande Fratello? La salernitana di Angri è entrata nella casa più spiata degli italiani a metà novembre per un totale di 130 giorni di permanenza, 67 giorni in meno rispetto a Beatrice Luzzi, seconda classificata, Rosy Chin, terza classifica.

Perla Vatiero, oltre 90mila euro di cachet e metà del montepremi da 100mila euro per la partecipazione al Grande Fratello

Con il trionfo nella edizione 2023/24 del reality show condotto da Alfonso Signorini Perla Vatiero si è assicurata il montepremi da 100.000 euro. Come da regolamento la vincitrice devolverà in beneficenza metà della cifra, 50mila euro, ad un’associazione da lei scelta. Per la partecipazione al Grande Fratello la 27enne ha percepito anche un cachet per ogni puntata alla quale ha partecipato.

Per gli inquilini era previsto un compenso che va dai 5000 ai 15 mila euro anche se i Nip potrebbero aver percepito anche cifre più basse. Perla Vatiero, in corsa dalla 20esima puntata, potrebbe aver incassato un cachet complessivo che si aggira intorno ai 100.000 euro.

