Grande Fratello, Ciro Petrone e Maddaloni fanno infuriare i fan di Beatrice: ‘Colpita e affondata’ (VIDEO)

Mirko Brunetti esulta come Tardelli ai mondiali del 1982, Anita Olivieri fa le piroette al centro dello studio, Marco Maddaloni e Ciro Petrone piazzano pungenti stoccate via social a Beatrice Luzzi dopo il trionfo di Perla Vatiero al Grande Fratello. L’attrice si consola con l’abbraccia affettuoso dei fan all’uscita dalla trasmissione.

Perla Vatiero vince il Grande Fratello, dall’esultanza di Mirko alle piroette di Anita Olivieri

Il post finale del reality show è stato caratterizzato da velenose stilettate alla grande favorita che ha finito per infiammare il dibattito social. In particolare i Luzzers, la fandom dell’attrice, non ha gradito il siparietto messo in scena da Marco Maddaloni e Ciro Petrone per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria di Perla. Sul web in tanti hanno puntato l’indice contro i due ex gieffini per le battutine rivolte a Beatrice invece di concentrarsi sulla trionfatrice. “Ma la nave dove sta” – ha chiesto il judoka.

Siparietto Ciro Petrone – Marco Maddaloni sui social, l’attore: ‘La nave è arrivata al porto, colpita e affondata’

Immediata la replica sarcastica dell’attore. “É arrivata al porto, colpita e affondata. Grazie a tutti, abbiamo vinto tutti stasera non solo Perla. Abbiamo vinto, grande… Bellissimo, che emozione” – ha affermato raggiante Ciro per il clamoroso ribaltone rispetto ai pronostici della vigilia che davano favorita Beatrice Luzzi. Diversi utenti hanno replicato a Petrone ricordando che si è ritirato dopo due mesi di esperienza al Grande Fratello mentre l’attrice è rimasta in casa per oltre sei mesi e mezzo.