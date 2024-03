Beatrice Luzzi, la teoria sulla mancata vittoria del Grande Fratello e i dubbi su Perla e Mirko

Era la grande favorita alla vittoria finale del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata sorpassata all’ultima curva da Perla Vatiero che si è aggiudicato il montepremi da 100mila euro con il 55% delle preferenze.

Beatrice Luzzi su Chi: ‘Perla e Mirko hanno giocato e vinto in due, sulla storia a lieto fine non credo fino in fondo’

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’attrice ha spiegato che la salernitana è stata favorita dal fatto di aver “giocato a due” con chiaro riferimento alla tira e molla con lieto fine con Mirko Brunetti.

“Se ha vinto la loro storia a lieto fine? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero team Perla perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè all’essere innamorato di Greta e anche negli occhi di Perla ho visto altro. É chiaro che hanno giocato a due ed hanno vinto”.

‘Avevo contro anche i team degli altri, mi dispiace per i miei figli’

Non è l’unica motivazione che Beatrice Luzzi dà in relazione alla mancata vittoria al Grande Fratello. “Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi” – ha chiosato l’attrice che ha spiegato di aver partecipato al reality show per riprendere in mano la sua professione e la sua natura artistica dopo 15 anni di dedizione assoluta ai figli. L’artista ha disertato il party degli ormai ex gieffini andato in scena il giorno dopo la finale del programma condotto da Alfonso Signorini.