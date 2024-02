Grande Fratello, Mirko Brunetti spiazza Perla e difende Beatrice Luzzi: ‘Fai la psicologa?’

Mirko Brunetti tornato nella casa del Grande Fratello nel giorno di San Valentino per trascorrere alcuni giorni con Perla Vatiero per comprendere se può esserci ancora un futuro insieme dopo la rottura a Temptation Island e la breve relazione con Greta Rossetti.

Mirko rientra al Grande Fratello per trascorrere qualche giorno con Perla e invita il gruppo ad essere meno duro con Beatrice

Al termine della puntata il 27enne si è soffermato a parlare delle tensioni che si sono create in casa con Beatrice Luzzi ed ha spiazzato la salernitana ma anche Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese quando gli ha detto di essere meno dura con l’attrice. Poi, tra il serio e il faceto, ha ripreso Perla. “Si dice instaurare non restaurare. Si restaura la Basilica di San Pietro. Si instaura un rapporto” – ha affermato Mirko prima di tornare sulla questione Beatrice.

Mirko: -“Ma fai la psicologa?

Perla: -“No”

Mirko: -“E allora perché dici ‘devi fare un’analisi’ ‘devi cambiare’ a Beatrice?”



IO RIDO PER SEMPRE 😭😭😭#grandefratello #gfpic.twitter.com/CXD2KIvCYz — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 15, 2024

Brunetti rimbrotta Perla Vatiero: ‘Dici agli altri di farsi delle analisi, pensa a te stessa’, poi consola Beatrice Luzzi

“Perli’, ma tu hai preso la laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così. E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare” – ha aggiunto Mirko sottolineando che dovrebbe pensare più a se stessa rimarcando. “Ci vuole più leggerezza e serenità”.

Subito dopo ha raggiunto Beatrice Luzzi per consolarla ed invitarla a togliersi delle responsabilità. “Sono una persona che sa scindere le cose e sai la stima che ho per te” – ha aggiunto. “In questi giorni ti aiuterò, sto qui anche per questo”.