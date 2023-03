Pio D’Antini piange la scomparsa di papà Gildo: ‘Hai smesso di soffrire’

Il grande dolore nel giorno in cui è andata in onda l’intervista a Verissimo che Pio D’Antini, del duo comico Pio e Amedeo, ha registrato alcuni giorni fa. Il comico ha annunciato sul profilo Instagram la scomparsa dell’amato papà. “Ciao amore mio, hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente”. Gildo D’Antini da tempo lottava contro un brutto male.

Pio D’Antini annuncia la scomparsa del papà sui social: ‘Ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella’

Commosso il ricordo dell’artista foggiano. “In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie… grazie perché mi hai messo al mondo. Grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza… grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’!” – ha scritto Pio D’Antini aggiungendo che ora avrà un angelo che lo proteggerà da lassù.

“Ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla “al meglio” come piaceva a te ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia, mi hai detto, mettendoti a nudo il giorno di Natale. Ti amo vita mia, fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”.

L’intervista di Pio e Amedeo a Verissimo per l’esordio di Felicissima sera – All inclusive

Nel pomeriggio di sabato 18 marzo Pio era stato ospite con Amedeo Grieco di Verissimo per presentare la nuova edizione di Felicissima sera – All inclusive durante la quale hanno invitato, con la consueta irriverenza, Silvia Toffanin in trasmissione per conoscere meglio alcuni aspetti della vita privata della conduttrice.

“Come dorme il presidente? Col pantaloncino, col pigiama a rombi? Chi va a buttare l’immondizia tra voi due? Ti domanderemo se hai mai fatto sc*rreggine, come va l’intimità con Pier Silvio! Tornando a casa parte la passione? La gente vuole sapere”. La prima puntata di Felicissima sera – All inclusive andrà in onda venerdì 24 marzo.