Previsioni meteo con balletto: il video di Stefania Andriola di Mediaset, non sfugge dettaglio

Balletto bis per Stefania Andriola a distanza di un mese della ‘performance’ diventata virale sui social. Durante le previsioni meteo del 18 agosto aveva anche canticchiato “Prevalenza di sole“. La giornalista aveva condiviso il video sui TikTok ed in molti avevano pensato che la singolare lettura della cartina sinottica fosse andata in onda su Canale 5.

Stefania Andriola chiude le previsioni meteo ballando: ‘Colpo di coda dell’estate za za’, ma è un video realizzato per i social

Il filmato aveva incassato un boom di visualizzazioni. Stefania Andriola ha mandato nuovamente in tilt i suoi follower con un nuovo filmato relativo alle previsioni dal 26 settembre al 1° ottobre. Sul video condiviso su TikTok annuncia che “l’estate darà un colpo di coda za za” camminando all’indietro.

Anche in questa circostanza non si è trattata dalla registrazione originale come si evince dal video condiviso sul sito ufficiale di Mediaset Infinity delle previsioni Meteo del 26 settembre andato in onda alle 8:30.