Benvenuta estate 2023 senza le restrizioni e le preoccupazioni vissute negli ultimi anni per la pandemia da coronavirus. Alle 16:58 del 21 giugno inizierà la bella stagione sotto il profilo astronomico mentre l’estate meteorologica è scattata il 1° giugno.

Significato del solstizio d’estate

Il termine deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di ‘sole stazionario’ ma sotto l’aspetto puramente astronomico il solstizio è il giorno in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima lungo l’eclittica, un fenomeno che all’atto pratico si traduce nella giornata più lunga dell’anno, ossia con il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore.

Da rilevare che il fenomeno oscilla tra il 20 giugno ed il 21 giugno. Le variazioni dipendono dalla differenza che c'è tra il nostro calendario (gregoriano), che dura 365 giorni, e il tempo impiegato realmente dalla Terra per completare il proprio giro intorno al Sole (365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 6 secondi).